 

Скажите “горячо”: свеча Гвинет Пэлтроу с интимным ароматом оказалась взрывоопасной

20.01.2021, 18:14, Разное
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Дыма без огня не бывает – в случае с Гвинет Пэлтроу так точно. Свеча ее марки Goop под названием This Smells Like My Vagina (“Пахнет, как моя вагина”) взорвалась в доме у жительницы Лондома Джоди Томпсон. Об этом женщина рассказала британской прессе, отметив, что ей и ее партнеру Дэвиду Сноу с трудом удалось потушить пожар.

Гвинет ПэлтроуСвеча взорвалась и превратилась в огромный пожар, а ее кусочки разлетелись повсюду… Я такого никогда не видела. Она могла сжечь дом дотла. В тот момент было страшно, но сейчас смешно вспоминать, что свеча с запахом вагины Гвинет рванула у меня в гостиной,- поделилась 50-летняя Джоди, которой удалось выбросить взрывоопасную свечу за дверь.

Будет ли британка разбираться с этим на официальном уровне, неизвестно, но для Гвинет это не в новинку. На нее регулярно подают в суд. Например, за продажу вагинальных камней. Нефритовые и кварцевые вагинальные “яйца” Goop обещали “увеличивать сексуальную энергию”, однако покупатели никакого эффекта не заметили и решили судиться. 2020 год Пэлтроу тоже начала с судебной тяжбы. На этот раз в суд на компанию актрисы подал не разочарованный покупатель, а фотограф Ларри Сингер, снимок которого актриса разместила на своем сайте без его согласия. 



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