“Отпуск”: 6 причин посмотреть новый комедийный сериал c Араратом Кещаном, Татьяной Догилевой и Демисом Карибидисом

20.01.2021, 18:14, Разное

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1 февраля телеканал ТНТ начинает показ сериала “Отпуск” – комедии, которая окунет зрителей в беззаботное летнее время и атмосферу Краснодарского края. Правда, для героев этой истории отпуск не обещает быть спокойным. Одиннадцатая поездка семьи Беляевых в Геленджик, в гестхаус дяди Бори, сразу не задается: Лара объявляет Севе, что этот отпуск – его последний шанс исправиться, иначе – развод, а их сын Саша, наоборот, предвкушает сделать предложение Люсе, дочке дяди Бори, но у нее уже успел появиться парень. Попытки наладить отношения проходят здесь, на фоне знакомого каждому россиянину черноморского пейзажа с шашлычными, дискотеками у моря, местными виноделами и прочим. ТНТ предлагает погрузиться в летнюю атмосферу и вспомнить про отдых, а мы расскажем о сериале в интересных фактах.

Первая актерская работа Вали Карнавал

Одну из главных ролей в сериале “Отпуск” сыграла мегазвезда TikTok Валя Карнавал, которая по итогам прошлого года попала в топ самых богатых тиктокеров России. Для Вали роль Люси, дочки дяди Бори, стала актерским дебютом, который состоялся благодаря роликам в вышеназванной социальной сети – именно там ее увидели продюсеры сериала Валерий Федорович и Евгений Никишов. После успешного прохождения кастинга Валя, у которой нет актерского образования, занималась на специальных курсах, чтобы лучше войти в образ. Правда, некоторым вещам Вале и не нужно было учиться – ведь она тоже южанка, из Ростова-на-Дону, и считает свою героиню во многом похожей на себя.

Демис Карибидис – тоже дебютант!

Партнером Вали по съемкам стал сыгравший ее отца Демис Карибидис, комик и резидент Comedy Club, который, в отличие от коллег по цеху, еще ни разу не снимался в кино. В роли владельца гестхауса, настоящего южного человека, создатели сериала изначально видели именно его, поэтому от согласия Карибидиса зависело многое. Одним из решающих факторов для Демиса стало то, что Геленджик для него – не просто курорт: здесь он жил несколько лет после переезда из Греции и учил русский язык в школе.

Кастинг сериала длился целый год

Ровно год понадобился создателям “Отпуска” для того, чтобы найти идеальных актеров комедийной истории. Кроме дебютантов, которые покажут зрителям мастерство перевоплощения, в сериале снялись знаменитые актеры Павел Майков и Татьяна Догилева (по сюжету они – зять и теща).

Арарат Кещян вернется на ТНТ спустя 8 лет

Сюрприз для всех фанатов “Универа” – на ТНТ возвращается Майкл, он же Арарат Кещян, который не снимался в кино много лет. В “Отпуске” у него роль, совсем не похожая на те, что Арарат играл раньше: он примерит на себя образ Таймураза, самого богатого бизнесмена Геленджика, который живет на серьезных щах и не понимает шуток. Дядя Боря увел у него девушку Мадину, и теперь между радушным рантье и молчаливым бизнесменом назревает война.

Референсом для съемок “Отпуска” стал фильм “Три плюс два”

Всем нам знакомы советские лирические комедии с добрым, невинным юмором и узнаваемой теплой картинкой – кто-то смотрел их фоном вместе с родителями, кто-то помнит фразы из “Кавказской пленницы” или “Три плюс два” наизусть. Именно последний фильм – об отдыхе дикарей с палатками в Крыму – вдохновил создателей “Отпуска”, сериал взял лучшее от советской комедийной традиции.

Съемки сериала действительно проходили в Геленджике

В этом году большинство из нас осталось без заграничного отдыха, но зато закрытые границы дали нам шанс исследовать Россию и понять, что и здесь есть удивительные места. Оператору “Отпуска” Андрею Дебабову удалось снять Геленджик так, что туда хочется поехать немедленно: знаменитая бухта с панорамной съемки, идеально выложенная набережная и пляжи с видом на горы выглядят потрясающе.