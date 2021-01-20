США отключили телефонную связь с консульством России в Нью-Йорке

20.01.2021, 18:12, Разное

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19.01.2021 by Tim Korso

© Sputnik / Vera Golosova

Это не первый случай, когда администрация Трампа предпринимает действия против российских дипломатических представительств в США. Еще в 2017 году Вашингтон решил закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско в ответ на высылку американских дипломатов из России.

Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке было полностью отключено от городских телефонных линий американскими властями с 18 января, сообщила дипмиссия в городе через свой официальный аккаунт в Twitter. В консульстве добавили, что иногда также возникают проблемы с подключением к Интернету.

Источник в российском представительстве в Нью-Йорке говорит, что власти США ссылаются на технические проблемы в качестве причины отключения. Однако, по словам источника, двухдневная задержка с возобновлением телефонной связи – это “неслыханно”. К дипмиссии в городе подключено несколько телефонных линий, и все они отключились одновременно, добавляет источник.

Дипломатическая миссия, ссылаясь на их текущую неспособность принимать телефонные звонки, попросила людей использовать ее адрес электронной почты для отправки любых вопросов, которые могут у них возникнуть.

© AFP 2020 / ДЖОШ ЭДЕЛЬСОН

Люди проходят мимо Генерального консульства РФ в Сан-Франциско, Калифорния, 29 декабря 2016 года.

Администрация Трампа ранее предприняла ряд действий против российских дипломатических объектов, приказав закрыть Генеральное консульство в Сан-Франциско и Торговое представительство в Вашингтоне 31 августа 2017 года, дав дипломатам всего два дня на то, чтобы покинуть здания , а затем также закрыла Консульство в Сиэтле в 2019 году.

Несмотря на то, что здания остались в собственности России, через месяц после выселения дипломатов американские спецслужбы ворвались в консульство Сан-Франциско, провели обыски и сняли российские флаги . В Москве назвали действия правоохранительных органов США “незаконными” и выразили решительный протест. Изгнание дипломатов стало ответом Вашингтона на решение Кремля выслать ряд американских дипломатов из РФ в июле 2017 года. Москва оправдывала этот шаг необходимостью поддерживать равное количество дипломатических сотрудников в двух странах, ссылаясь на решение администрации Обамы выслать 35 российских дипломатов в декабре 2016 года.