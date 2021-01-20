 

США отключили телефонную связь с консульством России в Нью-Йорке

20.01.2021, 18:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

 19.01.2021  by Tim Korso

© Sputnik / Vera Golosova

Это не первый случай, когда администрация Трампа предпринимает действия против российских дипломатических представительств в США. Еще в 2017 году Вашингтон решил закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско в ответ на высылку американских дипломатов из России.

Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке было полностью отключено от городских телефонных линий американскими властями с 18 января, сообщила дипмиссия в городе через свой официальный аккаунт в Twitter. В консульстве добавили, что иногда также возникают проблемы с подключением к Интернету.

Источник в российском представительстве в Нью-Йорке говорит, что власти США ссылаются на технические проблемы в качестве причины отключения. Однако, по словам источника, двухдневная задержка с возобновлением телефонной связи  –  это “неслыханно”. К дипмиссии в городе подключено несколько телефонных линий, и все они отключились одновременно, добавляет источник.

Дипломатическая миссия, ссылаясь на их текущую неспособность принимать телефонные звонки,  попросила людей использовать ее адрес электронной почты для отправки любых вопросов, которые могут у них возникнуть.

© AFP 2020 / ДЖОШ ЭДЕЛЬСОН

Люди проходят мимо Генерального консульства РФ в Сан-Франциско, Калифорния, 29 декабря 2016 года.

Администрация Трампа ранее предприняла ряд действий против российских дипломатических объектов, приказав закрыть Генеральное консульство в Сан-Франциско и Торговое представительство в Вашингтоне 31 августа 2017 года, дав дипломатам всего два дня на то, чтобы покинуть здания , а затем также закрыла  Консульство в Сиэтле в 2019 году.  

Несмотря на то, что здания остались в собственности России, через месяц после выселения дипломатов американские спецслужбы ворвались в консульство Сан-Франциско, провели обыски и сняли российские флаги . В Москве назвали действия правоохранительных органов США “незаконными” и выразили решительный протест. Изгнание дипломатов стало ответом Вашингтона на решение Кремля выслать ряд американских дипломатов из РФ в июле 2017 года. Москва оправдывала этот шаг необходимостью поддерживать равное количество дипломатических сотрудников в двух странах, ссылаясь на решение администрации Обамы выслать 35 российских дипломатов в декабре 2016 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / В ПФР объяснили новые условия начисления пенсии в 2021 году

07.12 / Каждая неделя локдауна увеличивает потребление алкоголя

18.08 / Большинство педиатров США советуют короткие интервалы между продуктами во время прикорма

30.06 / Европейская модель Xiaomi Mi Band 5 окажется дороже китайской

16.01 / Мнение: Спрос на работу без опыта, 80-летний малый бизнес и Вайлдбериз в Германии

23.07 / «Особый порядок»

31.07 / Мнение: Перенос

17.07 / Огромный рой насекомых, странное существо и необычные тени в доме

29.07 / Мнение: Я люблю жизнь! (с)

24.08 / Ученым не удается определить источник коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска