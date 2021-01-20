Ученые посоветовали, как легче просыпаться по утрам

20.01.2021, 18:10, Новости дня

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Многие люди страдают от инерции сна по утрам, напоминают ученые. Она проявляется в том, что сначала трудно встать с постели, а затем человек долго ходит в полусонном состоянии. Как от него быстрее избавиться?

По словам специалистов, некоторая заторможенность вполне нормальна после длительного сна. Принято считать, что она должна пройти в течение получаса после пробуждения. Потому не стоит настраивать будильник таким образом, чтобы уже минут через 15-20 после пробуждения выходить на улицу.

Если же заторможенность длится по три-четыре часа, это может свидетельствовать о хроническом недосыпании или даже расстройстве в организме. Для того чтобы избавиться от сонного состояния, советуют включать погромче ритмическую музыку и делать утреннюю зарядку.