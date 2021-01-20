 

В Харькове СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению боевых пистолетов

20.01.2021, 18:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Служба безопасности Украины блокировала в Харькове нелегальное промышленное изготовление короткоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом 20 января в Facebook сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным следствия, организовал незаконное производство руководитель предприятия, которое специализируется на производстве пневматического, травматического, охотничьего и спортивного оружия. На промышленных мощностях объекта он наладил подпольную переработку спецсредств в боевые пистолеты с нарезными стволами. К подпольном технологическому процессу он привлекал подчиненных.

Готовое оружие злоумышленник продавал через личные связи, в том числе представителям криминальных кругов, отметили в сообщении.

СБУ задокументировала факт сбыта пистолетов и патронов к ним. Организатора нелегального производства задержали в Харькове по месту его жительства после сбыта очередной партии оружия.

“В доме правоохранители обнаружили пистолеты с признаками переработки, гладкоствольные ружья, патроны к ним и комплектующие. Во время спецоперации из незаконного оборота изъято пять переделанных в боевые пистолетов калибра 5,6 и 9 мм, два переработанных пистолета для отстрела патронов с усиленным травматическим действием, пять гладкоствольных ружей, а также более тысячи патронов”,  – написал Абдула.

Задержанному собираются сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами).

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1860180017480698

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Найден способ, который поможет справиться с головокружением

13.12 / Умер “голос Кремля”, народный артист РФ Хорошевцев. Он озвучивал парады Победы и мероприятия Путина

15.07 / В ООН пошутили по поводу розыгрыша российских пранкеров от имени генсека

05.01 / “Пляж супер! Ножки супер!”. 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике

01.09 / С сентября в Украине начнут продавать е-билет на поезда и киевское метро

17.08 / В белорусском Гродно на митинг против Лукашенко пришло 10% населения города

07.07 / К главреду «Холода» Бекбулатовой пришли с обысками

31.07 / Украина заявила о ведении совместной с Белоруссией операции на границе

21.11 / В Одессе все же введут “карантин выходного дня”

23.07 / Ярчайшая за последние семь лет комета максимально приблизилась к Земле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска