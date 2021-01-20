В Харькове СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению боевых пистолетов

20.01.2021, 18:02, Новости дня

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Служба безопасности Украины блокировала в Харькове нелегальное промышленное изготовление короткоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом 20 января в Facebook сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным следствия, организовал незаконное производство руководитель предприятия, которое специализируется на производстве пневматического, травматического, охотничьего и спортивного оружия. На промышленных мощностях объекта он наладил подпольную переработку спецсредств в боевые пистолеты с нарезными стволами. К подпольном технологическому процессу он привлекал подчиненных.

Готовое оружие злоумышленник продавал через личные связи, в том числе представителям криминальных кругов, отметили в сообщении.

СБУ задокументировала факт сбыта пистолетов и патронов к ним. Организатора нелегального производства задержали в Харькове по месту его жительства после сбыта очередной партии оружия.

“В доме правоохранители обнаружили пистолеты с признаками переработки, гладкоствольные ружья, патроны к ним и комплектующие. Во время спецоперации из незаконного оборота изъято пять переделанных в боевые пистолетов калибра 5,6 и 9 мм, два переработанных пистолета для отстрела патронов с усиленным травматическим действием, пять гладкоствольных ружей, а также более тысячи патронов”, – написал Абдула.

Задержанному собираются сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами).

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1860180017480698

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