Диетолог Дюваль раскрыла пользу макаронной диеты

20.01.2021, 17:58, Разное

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Отечественный диетолог Анжелика Дюваль раскрыла пользу макаронной диеты. Оказывается, при таком рационе можно не только похудеть, но и оздоровиться.

Консультант по здоровому питанию объясняет, что если макароны сделаны из высшего сорта пшеничной муки, то их можно и нужно добавлять в пищу. Употребление этого продукта посодействует сбросу лишнего веса, а вот если вермишель разваривается в кашу, это значит, что в её составе много сахара, что губительно для здоровья.

Анжелика Дюваль подчеркнула, что при выборе данного продукта нужно внимательно изучить этикетку: настоящие макароны готовятся из цельномолотого зерна твёрдых сортов пшеницы (по ГОСТУ категория А). Лучше их приготовить на обед в тандеме с тушёными овощами.

Это блюдо не только не навредит фигуре, но и поможет организму обогатиться такими полезными минералами, как кальций, фосфор, магний и железо, а также витаминами группы В. Кстати, именно макароны с овощами медики рекомендуют при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Жир в твёрдых макаронах – ненасыщенный, он быстро расщепляется и полезен для кожи. В данном продукте содержатся в большом количестве белки и углеводы, а также клетчатка. Она полезна для сердца, сосудов и пищеварения.

Итальянские и американские медики утверждают, что макаронные изделия – хорошее успокоительное средство. К примеру, если за час до ответственного мероприятия съесть тарелку макарон, то человек не будет волноваться, информирует Инфореактор.