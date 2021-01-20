Невролог назвал самые опасные виды головной боли

20.01.2021, 17:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Невролог Александр Евдокимов пояснил о самых опасных видах головных болей. Он объяснил, в каком случае человеку нужно обращаться к врачу при наличии данной проблемы.

С головной болью люди встречаются очень часто. Некоторые на протяжении многих лет терпят мигрени или же начинают принимать сильнодействующие лекарственные средства. За обычной болью может скрываться опасная патология.

Головная боль напряжения

Любая головная боль представляет собой симптом какого-то состояния. Всего их существует более ста видов, поэтому причину угадать нелегко. Головная боль может появляться из-за напряжения в шейном отделе позвоночника. Зачастую у человека неправильно организовано рабочее место, он часто пребывает в статичных позах.

Прямая угроза для жизни в данном случае отсутствует. В большинстве случаев не требуется специальной медикаментозной терапии.

Гипертонический криз

В данном случае головная боль угрожает здоровью. Параллельно у человека поднимается давление. Обычно боль возникает внезапно, учащается сердцебиение, затрудняется дыхание, краснеет лицо и глаза, наблюдается потливость.

Важно измерить давление и минимизировать риски. Осложнениями могут быть инфаркт или же инсульт. Если в течение часа показатели не падают, необходимо вызвать скорую помощь, а после стабилизации состояться обратиться к терапевту.

Длительные головные боли

Подозрение должна вызвать не только интенсивность боли, но и ее длительность. В особенности нужно насторожиться, если лекарственные препараты не помогают избавиться от неприятного симптома. Когда голова болит каждый день в течение месяца, это может говорить об изменении кровотока в головном мозге. Одной из причин данного процесса является рак.

Исключить патологию поможет обследование у терапевта. Также пациент узнает о проблеме на ранней стадии, а это повышает шансы на успешное лечение.

Боли в пазухах

Боли в пазухах наблюдаются на фоне протекания инфекция. Обычно ощущения усиливаются при наклоне человека. В данном случае нужно обратиться к врачу. Если не падает температура тела, необходимо вызвать скорую помощь.

Интенсивные боли

Боли высокой интенсивности появляются при воспалении троичного нерва. Это состояние является очень опасным. Нерв может воспалиться после одной прогулке на ветру. Патология лечится неврологом, боль буквально изматывает пациента.

Источник: www.5-tv.ru