Сербские эксперты предрекают США поражение в случае нападения на Крым

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20.01.2021, 17:58, Разное
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Сербские военно-политические эксперты высказались относительно реальных возможностей США. По мнению издания «Политика», у Пентагона сейчас нет достаточных сил, поэтому он потерпит поражение в случае нападения на Крым.
Статью об исходе гипотетического конфликта написал сербский эксперт Слободан Самарджия. Журналист считает, что сейчас в мире все так же сохраняется опасность возникновения «большой войны», в том числе, США против РФ. Подобные угрозы сохранятся на планете еще долго, что подразумевает необходимость РФ постоянно быть готовыми к защите своих интересов и территории. О реальных намерениях Вашингтона, уверен Самарджия, свидетельствует усиление военного контингента неподалеку от границ России. Учения американских и натовских военных проводятся в последнее время все чаще. Это накаляет и без того тревожную ситуацию в мире, особенно провокации, которые организовывают корабли США.

Сербский эксперт также рассказал, каким он видит результат попытки вторжения США в Крым. Стоит отметить, что журналист не верит в высокую степень вероятности такого шага со стороны Белого дома. Пентагону в противостоянии с Россией не поможет даже его огромный бюджет. Пресловутая гонка вооружений, ставшая основой политики Штатов, также окажется неэффективной в случае, если заокеанские политики решатся на агрессию в отношении Крыма. При этом и полагаться на поддержку НАТО США не приходится.

Еще одним важным фактором может стать отношение гражданского общества в США. Военные расходы Белого дома с каждым разом возрастают, что не устраивает налогоплательщиков. При этом очередное обострение Соединенные Штаты могут использовать и в качестве отвлекающего маневра от ухудшившегося положения в стране. Таким образом, вооруженное противостояние между двумя глобальными лидерами все же возможно, причем даже в текущем году. Однако направить свои силы против полуострова Пентагон все же вряд ли решится.

Источник: glas.ru



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