SARS-Cov-2 может передаваться во время разговоров так же, как при кашле — исследование

20.01.2021, 17:56, Разное

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Ученые Университета Кембриджа смоделировали передачу вируса с учетом размера капель, которые попадают в окружающую среду во время кашля или разговора, а также различных факторов — состава вирусного аэрозоля и времени оседания. Авторы также проанализировали риск заражения с учетом вирусной нагрузки у больных COVID-19, рассчитав инфицирующую дозу вируса на основании исследования другого коронавируса.

Результаты показали, что риск передачи вируса одинаково высок при кашле и разговоре, если находиться без маски на расстоянии 2 метров от зараженного. Даже спустя час после того, как инфицированный человек поговорил всего 30 секунд, оставшаяся в воздухе капельная взвесь содержит больше вирусной массы, чем после кашля. Именно поэтому люди так легко заражаются в помещениях с плохой вентиляцией, считают ученые. Вы можете даже не взаимодействовать с больным COVID-19, а просто оказаться в том же месте, где он был час назад, и заразиться.

Анализ также показал, что при разговоре или кашле вирусным частицам требуется всего пара секунд, чтобы преодолеть расстояние более двух метров и достигнуть новой «мишени». Авторы исследования подчеркивают необходимость ношения масок, соблюдения социальной дистанции и хорошей вентиляции в помещениях, которая не позволит накапливаться вирусной аэрозоли — все эти факторы напрямую влияют на риск заражения.

Ранее ученые определили «продолжительность жизни» коронавируса в воздухе и на поверхностях. Согласно расчетам, после попадания в воздух при кашле или чихании патоген может выживать не менее трех часов. Количество вирусных частиц в воздухе за это время снижается, но остается существенным.

На поверхностях из пластика и нержавейки новый коронавирус обнаруживался в течение трех дней. Половина вирусов погибала на пластике через 5 часов 38 минут, на нержавейке – через 6 часов 49 минут.