 

Госдума осудила политику двойных стандартов на Западе

20.01.2021, 17:30, Разное
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В документе говорится, что в последнее время в ряде европейских стран, в том числе во Франции и Германии, проходят демонстрации против мер, принятых в связи с пандемией коронавируса. Полиция грубо обращается с демонстрантами: применяет против них водометы и слезоточивый газ, говорится в завлении парламентариев.

“Используя западную риторику, можно обвинить стражей порядка в непропорциональном применении силы и жестокости, – отмечается в документе.

При этом власти Германии и Франции критикуют действия белорусских правоохранителей и оправдывают агрессивную толпу, подчеркнули парламентарии.

“Очевидно, в Берлине и Париже полагают, что одни и те же действия органов правопорядка в европейских государствах совершаются якобы во благо демократии, а в Белоруссии влекут за собой ее попрание”, – говорится в принятом депутатами документе.

Дума призвала парламентариев и правительства стран ЕС придерживаться единых подходов к оценке событий у себя в стране и за рубежом и в полной мере соблюдать права граждан на мирные демонстрации.

Заявление будет направлено в Межпарламентский союз, Парламентскую Ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников Содружества Независимых Государств и другие организации.

Политика двойных стандартов, которой придерживались международные организации и некоторые страны, рухнула, констатировал председатель ГД Вячеслав Володин. Он призвал называть вещи своими именами. По его словам, российская делегация сейчас поедет в ПАСЕ, откуда звучат предложения, с которыми наша страна не может согласиться, поскольку они ущемляют права российских граждан.

“В этой связи нам правильно было бы предложить им уйти от политики двойных стандартов и руководствоваться теми подходами, которые все будут воспринимать, как новые стандарты”, – сказал Володин.

Новым стандартом нельзя считать разгон водометами митингующих людей в зимнее время, подчеркнул председатель ГД. Подобное поведение европейских стран он сравнил с истязанием людей в концлагерях во время Второй мировой войны. Предложение Госдумы отказаться от двойных стандартов – принципиальный вопрос, добавил спикер.



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