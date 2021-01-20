 

Взрыв прогремел в центре Мадрида

20.01.2021, 17:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сильный взрыв прогремел в центре испанской столицы, сообщают СМИ. По предварительной информации, инцидент произошел в доме престарелых в центральной части города. Жителей призвали покинуть район в связи с угрозой новых взрывов.

По информации издания diario.es, взрыв произошел на улице Толедо. Данных о причинах взрыва и пострадавших нет, передает РИА «Новости».

На видео и фото с места происшествия видно, что здание сильно пострадало.

Инцидент произошел примерно в 15.00 по местному времени (17.00 мск). Речь может идти о доме престарелых, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

Сайт газеты El Mundo сообщает, что первоначальной версией случившегося является взрыв газа. Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания. Район происшествия оцеплен, пожарные никого туда не пропускают.

По информации телеканала LaSexta, в результате взрыва пострадали как минимум шесть человек.

pic.twitter.com/D1bJvI0iHx

— ,,(@valleejooo_) January 20, 2021

Портал elespanol.com отмечает, что после взрыва в здании произошло возгорание. Пожилых людей, находившихся внутри, эвакуируют. Три верхних этажа здания обрушились. Уточняется, что в районе этого здания также находится школа. Взрывом были выбиты стекла отеля Ganivet, расположенного рядом. Сообщается, что полиция призвала жителей покинуть район в связи с угрозой новых взрывов.

pic.twitter.com/CggzntAmtQ

— Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Лукашенко ответил на критику его появления с автоматом в руках

05.10 / В Кыргызстане завершилось голосование на парламентских выборах

26.06 / Путин рассказал Макрону, что провел парад Победы

12.12 / Верховный суд США отклонил иск Техаса об отмене итогов выборов

11.01 / Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства

23.09 / Лукашенко заявил о провале цветной революции в Белоруссии

16.10 / В РФ показали прототип аэромобиля будущего

10.10 / Мнения: Русскую деревню спасут удаленщики

11.08 / Ветераны «Спартака» написали письмо главе РПЛ из-за матча с «Сочи»

05.12 / Военная разведка Пентагона сорвала встречу с Байденом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска