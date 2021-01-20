Эксперт объяснил, почему Абхазия не выдает РФ убийц Япончика

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20.01.2021, 17:26, Новости дня
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Вопрос об экстрадиции подозреваемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова должен решаться на соответствующем уровне на основе существующих правовых договоренностей между Россией и Абхазией, либо разбирательство будет проведено непосредственно в республике, сообщил газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов.

В пресс-службе абхазской генпрокуратуры сообщили, что не могут российской стороне выдать граждан своей страны, которых в РФ осудили за убийство вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, поскольку конституцией республики и уголовно-процессуальным законодательством это запрещено.

«Существует определенный международными договорами, соглашениями порядок, который, например, Российская Федерация имеет с несколькими десятками стран (кроме США и еще нескольких государств). В таком случае данные вопросы рассматриваются в соответствии с этими соглашениями. Но это только если речь идет о гражданах РФ, находящихся на территории этих стран. Если же речь идет о гражданах другого государства, то их экстрадиция определяется нормативными документами данной страны», – рассказывает Ворожцов.

По данным Следственного комитета у обоих предполагаемых исполнителей убийства Иванькова (Астамура Бутбы и Нугзара Папава) имеется двойное гражданство – РФ и Республики Абхазия.

«Конституция РФ, например, запрещает выдачу граждан РФ за пределы страны. В то же время существует практика принятия конкретных решений, исходя из общей практики взаимоотношений между различными государствами, а также исходя из содержания допущенных ими нарушений или преступлений. Поэтому в ряде случаев принимаются меры по экстрадиции людей по конкретному запросу конкретного государства фактически вне международной договоренности», – говорит эксперт.

Вопрос о выдаче подозреваемых в убийстве должен решаться на соответствующем уровне на основе существующих правовых договоренностей между обоими государствами, а также на сложившейся практике, считает генерал МВД.

«Учитывая, что они оба также граждане России, не вижу оснований их удерживать, если при их экстрадиции не нарушаются права человека. Но существует и другой вариант: осужденные заочно в РФ могут быть задержаны, в отношении их может пройти судебное разбирательство на территории Абхазии и в соответствии с законодательством республики будет вынесен соответствующий приговор. Такая международная практика также существует», – заключил Ворожцов.

Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, которым был, по версии следствия, Бутба. Папава в этот день также находился на месте происшествия и, как сообщают в СК, «прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова». Через несколько месяцев Иваньков скончался. В этом году суд в Москве заочно арестовал Бутбу и Папаву.



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