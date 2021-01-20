 

В грузинской оппозиции произошел раскол из-за денег

20.01.2021, 17:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Грузинские СМИ констатировали большие финансовые проблемы в стане оппозиции. Из-за отказа от работы в парламенте после осенних выборов партии оказались под угрозой прекращения выплат из государственного бюджета, а некоторые из них к тому же теряют спонсоров из-за падающих рейтингов. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В оппозиции большой хаос», – пишет, в частности, интернет-портал ambebi.ge («Новости»), источники которого сообщают о сепаратных переговорах оппозиционеров с правящей «Грузинской мечтой».

Это же издание информирует о больших финансовых проблемах в оппозиции. В частности, отмечает портал, большие финансовые затруднения у партии «Европейская Грузия», которой руководят идеолог саакашвилевского режима Георгий Бокерия и бывший мэр Тбилиси Георгий Угулава, отсидевший за финансовые махинации.

Тем временем лидеры двух оппозиционных партий, «Лело» и «Граждане», банкир Мамука Хазарадзе и журналист Александр Элисашвили, едва не вступили в рукопашную в эфире телекомпании «Рустави-2», их разнимала охрана. Банкир обвинил журналиста в лживости, а тот в ответ сказал, что Хазарадзе всегда думал только о том, как обобрать народ.

Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в свою очередь анонсировала возобновление уличных протестов с февраля.

Оппозиция по итогам осенних выборов получила 60 мандатов из 150-ти. Мировое сообщество признало итоги парламентских выборов в Грузии и призвало оппозиционеров занять места в парламенте. Пока это сделали только четверо из 60 членов оппозиции. Работа нового грузинского парламента началась с антироссийской резолюции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / В Мытищах произошел взрыв, из-под завалов спасли человека

14.08 / Euronews – коронавирус спровоцировал первую за 30 лет рецессию в Польше

03.01 / Авиацию решили привлечь для тушения природного пожара в Сочи

11.12 / Ученые выяснили, что клетки бурого жира продолжают делиться после рождения

24.09 / Приставы арестовали квартиру Навального в Москве

15.10 / Глава Минэкономразвития назвал причины давления на рубль

30.07 / После нападения женщины на девочку на детской площадке в Петербурге начата проверка

11.11 / В спонсорской поддержке Яшина на YouTube усмотрели способ получать деньги из-за рубежа

08.12 / “Тебе нужно дать свободу”. 37-летняя Седокова показала 16-летнюю дочь

06.09 / В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 240 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска