В грузинской оппозиции произошел раскол из-за денег

20.01.2021, 17:26, Новости дня

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Грузинские СМИ констатировали большие финансовые проблемы в стане оппозиции. Из-за отказа от работы в парламенте после осенних выборов партии оказались под угрозой прекращения выплат из государственного бюджета, а некоторые из них к тому же теряют спонсоров из-за падающих рейтингов. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В оппозиции большой хаос», – пишет, в частности, интернет-портал ambebi.ge («Новости»), источники которого сообщают о сепаратных переговорах оппозиционеров с правящей «Грузинской мечтой».

Это же издание информирует о больших финансовых проблемах в оппозиции. В частности, отмечает портал, большие финансовые затруднения у партии «Европейская Грузия», которой руководят идеолог саакашвилевского режима Георгий Бокерия и бывший мэр Тбилиси Георгий Угулава, отсидевший за финансовые махинации.

Тем временем лидеры двух оппозиционных партий, «Лело» и «Граждане», банкир Мамука Хазарадзе и журналист Александр Элисашвили, едва не вступили в рукопашную в эфире телекомпании «Рустави-2», их разнимала охрана. Банкир обвинил журналиста в лживости, а тот в ответ сказал, что Хазарадзе всегда думал только о том, как обобрать народ.

Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в свою очередь анонсировала возобновление уличных протестов с февраля.

Оппозиция по итогам осенних выборов получила 60 мандатов из 150-ти. Мировое сообщество признало итоги парламентских выборов в Грузии и призвало оппозиционеров занять места в парламенте. Пока это сделали только четверо из 60 членов оппозиции. Работа нового грузинского парламента началась с антироссийской резолюции.