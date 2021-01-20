Россия и Новая Зеландия поскандалили из-за рыболовного судна в охраняемых водах Антарктики

20.01.2021, 17:18, Разное

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Will Harvie, Jan 09 2021

Аэрофотоснимок траулера FV Palmer под российским флагом, сделанный 19 января 2020 года, показывает его в охраняемых водах, примерно в 800 морских милях от того места, где он находился по данным его спутникового трекера. (Предоставлено MFAT, фото осветлено для наглядности)

РФ обвинила Новую Зеландию в фальсификации доказательств в ходе дипломатической стычки по поводу незаконного рыболовства в охраняемых водах вокруг Антарктиды.

Новая Зеландия и её союзники отвергли обвинение, но, тем не менее, проиграли этот раунд дипломатической борьбы, свидетельствуют официальные документы .

19 января прошлого года во время обычного наблюдательного полета патрульного самолета Новой Зеландии над Южным океаном было обнаружено судно под российским флагом FV Palmer, которое занималось рыбной ловлей в морском заповеднике, где рыболовство запрещено международным соглашением .

Спутниковый трекер Palmer – официально называемый «системой мониторинга судов» или VMS – показал, что судно находилось примерно в 800 морских милях (1500 км) от этого места.

Видео: Аргентина потопила китайское рыболовное судно за “незаконный лов рыбы”

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США

China And Russia Hate Indo-Pacific’s New Collaborative Surveillance Webs

Китай и РФ ненавидят новые сети совместного наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе

Jan 17, 2021

РФ и Китай опасаются создания совместных сетей наблюдения за океаном. БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА США

Ежегодное собрание Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики обычно проходит в спокойной и сдержанной обстановке и не привлекает внимание мировой дипломатии. Но в конце прошлого года встречу взбудоражил ожесточенный спор о незаконном рыболовстве между Новой Зеландией и Россией. Ссора вышла за рамки простого обсуждения соблюдения правил рыболовства и выявила серьезный дискомфорт РФ и Китая в связи с продолжающимся распространением быстроразвивающихся совместных сетей наблюдения за морским пространством. Как в Тихом, так и в Антарктическом океанах, данные сетей комплексного наблюдения становятся чем-то вроде общего товара, предлагая партнерам-единомышленникам новые возможности для наведения порядка в морях, где в противном случае царило бы беззаконие. Китай и Россия не рады новому инструменту контроля.

По мере того, как на Тихом океане появляется все больше и больше средств наблюдения за обширными территориями, интегрированная совместная сеть наблюдения союзников дает возможность ограничивать страны, которые до сих пор имели относительную свободу рук на просторах океана. Учитывая склонность РФ и Китая к дипломатическому нигилизму и беззаконию на море, совместные глобальные сети наблюдения за океаном предлагают эффективный противовес, расширяя возможности хрупких островных демократий, а также слабых, основанных на консенсусе управляющих структур, которые РФ и Китай любят запугивать.

На первый взгляд, прошлогодний рыболовный спор на заседании Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики был сосредоточен вокруг российского рыболовного траулера FV Palmer. Проблемное судно, FV Palmer уже давало образец «незаконной деятельности» в предыдущие годы. За ним наблюдали, и в начале 2020 года морской патрульный самолет Новой Зеландии поймал FV Palmer на незаконной ловле рыбы в закрытой морской охраняемой зоне у Антарктиды. Судно очевидно фальсифицировало сигналы системы наблюдения позиционирования. В момент перехвата FV Palmer, автоматизированная спутниковая система слежения за судами показала, что российский траулер находился примерно в 800 морских милях к северу и «легально» вел открытый промысел.

В соответствии с обычным антарктическим протоколом доказательства этого открытого и закрытого дела о незаконном промысле были переданы РФ для принятия мер. Но вместо того, чтобы серьезно отнестись к отчету Новой Зеландии и провести полное расследование, РФ заблокировала Комиссию, отвергла доказательства и обвинила Новую Зеландию в фабрикации всего инцидента. В конце концов, российский траулер избежал формальных санкций, и, если РФ позволит, FV Palmer может снова вернуться в Антарктиду для промысла.

Китай, действуя в поддержку России, привел надуманный аргумент, что активное авианаблюдение и фиксация требуют более четкого определения, и был приглашен внести предложения о том, как «улучшить» правила. Это дохлое дело. Усилия по ограничению быстро развивающейся совместной сети активных систем морского наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью надуманных правил и положений принесут пользу только злоумышленникам.