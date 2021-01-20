Chrysler опроверг информацию об уходе с российского рынка

20.01.2021, 17:16, Новости дня

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Американский концерн Chrysler официально объявил о сохранении последующих поставок на российский рынок.

Несколько ранее поступили слухи относительно ухода бренда Chrysler российского рынка. Напомним, до настоящего времени в Россию поставлялся полноразмерный минивэн Chrysler Pacifica. Напомним, в минувшем году спрос на автомобили американского бренда снизился на 20%, что соответствует 36 сделкам. Несмотря на такой показатель, производитель намерен продолжить продавать свои машины в России.

Под капотом минивена установлен 3,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 279 л.с. Также данная модель оснащается передним приводом и автоматической трансмиссией. Базовая цена минивэна Pacifica составляет от 4,49 миллиона рублей.