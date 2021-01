Трамп покинул Белый дом

20.01.2021, 17:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Дональд Трамп в последний раз покинул Белый дом в качестве президента, сообщает телеканал CNN.

Трамп сел на борт вертолета Marine One (позывной любого летательного аппарата Корпуса морской пехоты США, на борту которого находится президент США. – “ГОРДОН”). CNN отмечает, что использование официальных позывных Marine One и Air Force One не характерно для последнего президентского полета, так как обычно бывший глава государства покидает Вашингтон уже после инаугурации следующего лидера страны. Этому полету, как правило, присваивают позывной Special Air Mission.

Трамп летит на базу Эндрюс морской авиации США, где его ожидает короткая церемония прощания на базе перед последним президентским рейсом в Палм-Бич.

Планируется, что на базе Трамп выступит с речью.

Вертолет с Трампом на борту. Фото: EPA

В США 3 ноября 2020 года прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником республиканца Трампа был бывший вице-президент, демократ Джо Байден.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Инаугурация Байдена состоится сегодня в 19.00 по киевскому времени. Издание “ГОРДОН” следит за событиями в режиме онлайн.

—