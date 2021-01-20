 

Туристическая отрасль Украины за год потеряла около 60 млрд грн

20.01.2021, 17:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Туристическая отрасль Украины в 2020 году понесла около 60 млрд грн убытков из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила глава Госагентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, отмечает “Интерфакс-Украина”.

“Спрос сегодня ниже, и ущерб рынку был нанесен существенный. Если в мире потери туристической отрасли составили около $800 млрд, то в Украине, по нашим подсчетам, около 60 млрд грн. Это ущерб, который отрасль получила в 2020 году”, – сказала она.

При этом она уточнила, что детальные результаты индустрии в 2020 году агентство планирует обнародовать в начале февраля.

В то же время в Украине все еще нет детальных статистических данных о туристическом рынке и его участниках, отметила Олеськив.

“Для Госагентства это будет один из приоритетов в следующем [2021] году. В том бюджете, которым мы располагаем, а это 100 млн грн, мы планируем значительную долю финансирования направить на создание Единого туристического реестра, где смогут зарегистрироваться все средства размещения и субъекты туристической деятельности и получать оперативную статистику хотя бы ежемесячно”, – рассказала она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Рядом с Венерой пролетел космический зонд Solar Orbiter

19.08 / Трамп сделал прогноз относительно выборов президента США

13.08 / ЕС призвал власти Белоруссии изменить политику и прекратить насилие

30.07 / Опрос «Левада-центра»: Путину доверяют только 23 процента

22.10 / Лавров заявил об отсутствии у Запада готовности к диалогу

01.01 / Вакцинироваться от коронавируса хотят меньше половины французов

16.08 / В РФ за сутки выявили 4969 случаев коронавируса

07.08 / Украина передала РФ список из 22 удерживаемых лиц с просьбой об освобождении

05.11 / В Австрии сообщили сотрудничестве с ФБР по теракту в Вене

19.01 / Глава МИД Польши – Вашингтон быстро простит Варшаве дружбу с Трампом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска