Кабмин запретил тестирование косметики на животных

20.01.2021, 17:08, Новости дня

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Кабинет Министров Украины на заседании 20 января принял технический регламент на косметическую продукцию, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Постановление приняли с технико-юридическими правками.

Согласно проекту постановления, которое Минздрав публиковал в январе 2020 года, проведение испытаний на животных конечной косметической продукции в Украине запрещено. Также запрещено введение в оборот косметики, если ее окончательный состав или ингредиенты испытывали на животных не альтернативными методами (это испытания в пробирке, компьютерное моделирование, клеточное тестирование, объясняли в организации “Люди за этичное отношение к животным”).

Кроме того, благодаря новому регламенту украинцы будут пользоваться более качественной и безопасной продукцией, объясняли в Минздраве.

“Новый технический регламент расширяет перечень запрещенных ингредиентов с 400 до 1383 позиций. Также новый регламент предусматривает использование только разрешенных красителей, консервантов, УФ-фильтров”, – говорилось в релизе ведомства.

Согласно сообщению Минздрава, новый регламент приняли в том числе, чтобы устранить юридические разногласия, а также административные и технические барьеры в торговле между Украиной и странами Европейского Союза.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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