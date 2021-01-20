 

Кабмин запретил тестирование косметики на животных

20.01.2021, 17:08, Новости дня
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Кабинет Министров Украины на заседании 20 января принял технический регламент на косметическую продукцию, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Постановление приняли с технико-юридическими правками. 

Согласно проекту постановления, которое Минздрав публиковал в январе 2020 года, проведение испытаний на животных конечной косметической продукции в Украине запрещено. Также запрещено введение в оборот косметики, если ее окончательный состав или ингредиенты испытывали на животных не альтернативными методами (это испытания в пробирке, компьютерное моделирование, клеточное тестирование, объясняли в организации “Люди за этичное отношение к животным”). 

Кроме того, благодаря новому регламенту украинцы будут пользоваться более качественной и безопасной продукцией, объясняли в Минздраве.

“Новый технический регламент расширяет перечень запрещенных ингредиентов с 400 до 1383 позиций. Также новый регламент предусматривает использование только разрешенных красителей, консервантов, УФ-фильтров”, – говорилось в релизе ведомства. 

Согласно сообщению Минздрава, новый регламент приняли в том числе, чтобы устранить юридические разногласия, а также административные и технические барьеры в торговле между Украиной и странами Европейского Союза. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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