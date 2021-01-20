 

Конфликт Лики Стар и Аллы Пугачевой исчерпал себя спустя много лет

20.01.2021, 17:04, Разное
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В интервью певица Лика Стар неоднократно говорила о том, что раньше Алла Пугачева «перекрывала кислород молодым артистам, которые были неугодны ей». Сейчас артистка считает, что ее конфликт с Примадонной полностью исчерпан.
Лика Стар утверждает, что у нее с Аллой Борисовной нормальные отношения. Когда они видятся, то здороваются и улыбаются друг другу. Кроме этого, когда певицу пригласили на программу Максима Галкина, то ведущий лично передал ей привет от Примадонны. Лика Стар заявила, что проблем с супругой юмориста у нее нет. Также она не понимает, зачем журналисты пытаются сравнивать различных творческих людей. Артистка убеждена, что каждому из представителей шоу-бизнеса уготована своя судьба. Бывают как взлеты, так и падения, которых никому не избежать. В свое время Лика Стар приняла решение посвятить свою жизнь семье, но ей «приписали побег и неудачу». Такую однобокую трактовку исполнительница считает «извращенным понятием».

Лика Стар призналась, что сцену она покинула не из-за Аллы Пугачевой. В тот период она стала женой итальянского предпринимателя Анджело Сеччи. Однако певица призналась, что конфликт с Примадонной у нее все-таки был. Как пишет издание Teleprogramma, причина крылась в романе молодой певицы с зятем Примадонны – Владимиром Пресняковым. Музыкант, несмотря на отношения с Кристиной Орбакайте, не мог пропустить «ни одной юбки». Певец изменял возлюбленной с молодыми начинающими артистками. Лика Стар также не смогла устоять перед обаянием Преснякова-младшего.



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