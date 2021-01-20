Уникальный смартфон Astro Slide оснастили большим экраном и физической клавиатурой

20.01.2021, 17:04, Разное

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Компания Planet Computers выпустила уникальный смартфон с большим экраном и физической клавиатурой. Astro Slide создавался с помощью площадки коллективного финансирования, его конструкция отличается от всех известных аналогов, произведенных ранее конкурентами.

Анонсировано устройство было еще в минувшем году, однако за это время в его дизайн и список характеристик были внесены некоторые изменения. Названы и другие сроки поступления Astro Slide на полки магазинов. Если ранее говорилось о марте 2021 года, то теперь сообщается, что выход QWERTY-гаджета запланирован на июнь-сентябрь. Летом аппарат получат пользователи, вложившие инвестиции в разработку и производство девайса, а к началу осени его уже можно будет приобрести в свободной продаже. Уникальность смартфона заключается прежде всего в расположении и конструкции его мембранной клавиатуры. В Astro Slide она построена на шарнире и работает по принципу слайдера, выходя из-под экранной панели. При этом дисплей немного поднимается, что делает более удобным пользование гаджетом.

Расширение 6,39-дюймового AMOLED-экрана составляет 2340 на 1080 пикселей. Мощность и быстродейтсвие смартфона обеспечивает однокристальная мобильная платформа Dimensity 800, тогда как на старте разработок говорилось о модели чипсета с индексом 1000. Дополняет процессор также модуль оперативной памяти не на 6 Гигабайт, а 8-гигабайтный. Работать девайс будет на одиннадцатой версии операционной системы Android, в то время, как Google к тому времени уже, скорее всего, выведет на рынок новое, двенадцатое поколение фирменной ОС.

Изначально сообщалось о наличии в устройстве флэш-накопителя в 128 Гигабайт и главном объективе основной камеры в 48 миллионов пикселей. Сейчас сведения относительно указанных параметров пока не уточняются. Долгая работа девайса без необходимости восполнения энергии стала возможной благодаря емкой аккумуляторной батарее объемом в 4 тысячи мА•ч. Кроме того, смартфон поддерживает функции мобильной связи пятого поколения. Уже сейчас каждый желающий может приобрести Astro Slide, воспользовавшись возможностью предварительного заказа. Стоимость аппарата составляет в переводе на американскую валюту 664 доллара.

Источник: www.ixbt.com