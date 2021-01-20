Ольга Бузова в день своего рождения оказалась в депрессии

20.01.2021, 17:04, Разное

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Популярная ведущая и певица Ольга Бузова в день своего рождения оказалась в состоянии депрессии. Она и вся ее семья переживают за здоровье бабушки.

20 января Ольге Бузовой исполнилось 35 лет. Подготовка к этому дню началась заранее. Некоторые коллеги и друзья уже преподнесли теледиве свои подарки. Ночью к ведущей приехала подруга и сестра Анна с шампанским, тортом, воздушными шарами. Увидев их, возлюбленная Давида Манукяна расплакалась от счастья. Анна Бузова приехала к сестре так поздно, несмотря на то, что старается соблюдать режим и ложиться спать пораньше.

Праздник планируется провести с размахом, для его организации именинница наняла команду профессионалов, но день оказался несколько омрачен. Бабушка Ольги Бузовой, которая проживает в Литве, заболела. Последние дни мать ведущей находится в напряженном состоянии.

Ситуация осложняется тем, что из-за пандемии закрыта граница между РФ и Литвой. Ирина Бузова не знает, как можно добраться до своей матери. О проблемах заявила и сама Ольга Бузова. Сейчас все семейство пытается решить, как помочь родственницы и попасть Ирине Бузовой в Литву.

Источник: www.spb.kp.ru