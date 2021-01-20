Зюганов и Жириновский объявили об объединении КПРФ и ЛДПР в КЛДПР

20.01.2021, 16:51, Разное

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью СМИ рассказал о скором слиянии двух крупных парламентских оппозиционных фракций.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил решение во время программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Полное объединение партий планируется совершить к концу февраля.

Стало известно название новой политической силы — КЛДПРФ или Коммунистическая Либерально-Демократическая Партия России. Устав и программу обещают опубликовать на следующей неделе.

– Идея создания сильного политического блока была всегда. Тяжелее всего было найти нужного союзника. Теперь он есть. Мы забыли все наши обиды и споры. Вместо этого объединили идеологии. Взяли всё самое лучшее от левых и правых. Так мы добьёмся национального единства и голосов всей страны, – рассказал Зюганов.

Завтра, 21 января, в 12:00 по московскому времени состоится совместная пресс-конференция Зюганова и Жириновского. Политики официально презентуют новую партию и ответят на вопросы журналистов.

В сентябре этого года пройдут очередные выборы в Государственную думу. Происходящие изменения — это подготовка к избирательному циклу.

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