Истории о НЛО с территории СССР из рассекреченных документов ЦРУ

20.01.2021, 16:53, Разное

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Недавно были опубликованы сразу 700 ранее засекреченных документов ЦРУ, в которых описывались случаи наблюдения странных объектов в небе. В них, в том числе, можно найти и случаи, которые произошли на территории СССР.

В ноябре 1955 года один из пассажиров поезда, выезжавшего из Баку, внезапно заявил, что увидел в сумеречном небе летающую тарелку. Когда он рассказал об этом другим пассажирам в вагоне, то они выключили свет и тогда тоже смогли рассмотреть некую "тень" в небе над горизонтом.

Профиль этого объекта не был четко очерчен на фоне темного неба, но выглядел как наполовину сдувшийся "воздушный шар" с небольшим куполом сверху. Объект медленно поднимался вертикально вверх от земли.

На вершине его купола можно было увидеть сияющий белый свет, а по периметру "шара" шло розовато-белое свечение. По размерам объект был "как небольшой самолет" и находился от поезда на расстоянии около 3 км.

Вдруг пассажиры увидели, что НЛО перестал подниматься и внезапно двинулся в их сторону, пролетев с огромной скоростью над их поездом и исчезнув из поля зрения. Очевидцы говорили, что объект двигался намного быстрее, чем реактивный самолет.

Это лишь одна история из недавно рассекреченных НЛО-документов ЦРУ. Сейчас эти файлы изучают многочисленные уфологи и любители НЛО. Документы были опубликованы на сайте Black Vault с публичным доступом.

ЦРУ заявляло, что покончило с изучением НЛО еще в 1952 году, но все равно продолжало годами собирать все подобные случаи и анализировать их.

Владелец сайта Black Vault Джон Гринвальд-младший рассказал, что ему стоило немало усилий убедить ЦРУ рассекретить документы об НЛО, он потратил на переговоры 25 лет своей жизни, посылая управлению тысячи запросы на основе Закона о свободе информации. Гринвальд сравнивает эту свою работу с вырыванием зубов.

Когда ЦРУ наконец согласилось прислать ему эти документы, то они и тут постарались усложнить работу, прислав Гринвальду ящик с 2700 страницами, которые надо было сканировать по отдельности. Некоторые из этих документов были полностью доступны для чтения, другие же были сильно отредактированы, а треть и вовсе практически нечитаемы из-за затирок.

Другой случай из России, упомянутый в этих документах, относится к инциденту в Сасово (Рязанская область) в 1991 году. Тогда в этом городе ночью произошел странный взрыв, выбивший множество окон и сотрясший даже крупные здания.

Официальная версия указывала на случайный взрыв удобрений с нитратом аммония, но немало людей настаивало на том, что перед взрывом они видели странную "движущуюся огненную сферу" в небе и были уверены, что это НЛО.

Вообще, по этим документам складывается впечатление о сильной заинтересованности ЦРУ в советских инцидентах с НЛО. Считается, что они подозревали в них не пришельцев, а секретные военные разработки.

Самым тревожным инцидентом из рассекреченных файлов возможно является история, случившаяся в январе 1985 года, когда экипаж пассажирского самолета, следовавшего из Ростова в Таллинн, увидел в небе странный объект. Первым его заметил второй пилот и сначала он показался ему звездой необычной формы.

Но внезапно из этой "звезды" вышел тонкий луч света, который вертикально упал вниз на землю. Едва второй пилот сообщил об этом напарнику, как луч света "раскрылся" и превратился в яркий светящийся объект.

Все четыре человека в кабине самолета с удивлением и недоверием наблюдали за тем, как от объекта отделилось два световых конуса, за которым последовало ослепляющее белое пятно, окруженное концентрическими цветными кругами.

Пока капитан думал о том, следует ли сообщать об увиденном на землю, с риском, что их сочтут сумасшедшими, второй пилот начал пытаться зарисовать то, что он видит.

Внезапно белое пятно превратилось в огромное зеленое облако и тогда уже капитан был вынужден отклониться от курса, потому что этот объект начал приближаться к самолету с огромной скоростью, пересекая курс самолета под острым углом.

После этого экипаж связался с авиадиспетчером в ближайшем аэропорту, это был аэропорт Минска, и тот сообщил им, что не видит на своих радарах ничего необычного. Однако зеленое облако тем временем начало преследовать самолет, "словно было прикреплено к нему".

Изнутри облака сияли маленькие огоньки, "словно огни новогодней елки". Зеленое облако по зигзагообразной траектории облетело самолет и второй пилот вскрикнул "Смотрите, оно подражает нам!", когда облако приняло форму их самолета, только без крыльев. Теперь облако переливалось желтым и зеленым светом. Когда пассажиры самолета встревожились этому явлению, капитан сказал им, что это северное сияние.

Сообщается, что это облако видел и пилот другого самолета Ту-134, когда летел в том же районе, но в обратном направлении.