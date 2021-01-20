Россия направила заявку на регистрацию “Спутник V” в ЕС

20.01.2021, 16:36, Разное

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Постепенная экспертиза вакцины начнется в феврале, ожидают в РФПИ. Решение о регистрации “Спутник V” власти Евросоюза примут после серии проверок.

19 января эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) провели научную консультацию для разработчиков “Спутник V”. Участвовали 20 экспертов и ученых из разных стран мира.

В течение 7-10 дней рекомендации по итогам обсуждения направят разработчикам российской вакцины. Об этом сообщает РБК.

Первая в мире вакцина от коронавируса “Спутник V” зарегистрирована в августе 2020 года. Она прошла клинические испытания с участием десятков тысяч добровольцев.

Эффективность препарата – более 90%. На начало января “Спутником” привились более 1,5 миллиона человек.

Вакцина создана на проверенной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух уколов. Это формирует более устойчивый иммунитет по сравнению с препаратами, которые используют одинаковый механизм.

Высокое качество и безопасность российской разработки привлекают к ней все больше внимания во многих странах, отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Вслед за Европой, Азией, Латинской Америкой и Африкой, препарат прошел регистрацию на Ближнем Востоке – в государстве Палестина.