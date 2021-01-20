Суд по иску Пригожина к Навальному и Милову состоятся в конце февраля

20.01.2021, 16:36, Разное

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Во вторник, 19 января, Евгений Пригожин прокомментировал задержание и арест Алексея Навального, который недавно вернулся из Германии в Россию. Развернутый комментарий был опубликован в официальной группе пресс-службы компании “Конкорд”.

По словам бизнесмена, Навальный пытался стать политиком из желания заработать “легкие” деньги. “Навальный изначально пытался стать политиком, чтобы срубить бабла по-легкому. И для этого надо вспомнить его первые дела с расхищением государственного и частного имущества, а затем с банальным мошенничеством”, – напомнил Пригожин.

Также бизнесмен уточнил, что, по его мнению, глава ФБК получает финансирование от западных спецслужб. Они же взамен контролируют деятельность Навального. “Так вот, такого обычного мошенника-негодяя враги нашей страны, западные спецслужбы “прокачали”, ввалили в него кучу денег и попытались сделать из него политическую фигуру”, – отметил Пригожин.

Евгений Пригожин подчеркнул, что расследования Алексея Навального строятся по определённой схеме и нацелены на дискредитацию российской власти, где “факты” откровенно “притянуты за уши”. “Посмотрите на его псевдорасследования, большая часть из них об обычных коммерсантах, которые заработали свои деньги, как я, например, а заодно в ходе развития бизнеса давали работу десяткам тысяч человек. Затем подмешайте туда малую толику чиновников. И всё это за уши притянуто к руководству страны”, – обратил внимание бизнесмен.

Пригожин также отметил, что Навальный вернулся в Россию, потому что западные страны не слишком в нём заинтересованы: “В Америке на содержании Леша не нужен, да и денег он хочет много, а из-за всяких Ющенко и Саакашвили и так уже 51 штат переполнен”.

Кроме того, предприниматель напомнил о своих судебных разбирательствах с блогером: “Я подал на Навального в суд. И выигрываю все процессы, заставляя этого негодяя отвечать за свои слова. Их я бы выиграл и в Америке, и в Европе, и в любом другом суде, потому что я прав”.

Что касается ареста Навального, Евгений Пригожин пришел к выводу, что глава ФБК должен ответить за свои преступления согласно Уголовному кодексу. По мнению бизнесмена, главной ошибкой Навального стало его обращение к Евросоюзу с просьбой ввести санкции против экономики РФ.