 

В СПЧ заявили о необходимости взаимного признания вакцин от COVID между Россией и Европой

20.01.2021, 16:22, Новости дня
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Должна вестись серьезная работа по взаимному признанию вакцин от коронавируса между Россией и Европой, чтобы открыть границы между странами, сообщил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Очень важно признание нашей вакцины «Спутника», другие вакцины на подходе. Возможно взаимное, совместное признание вакцин. Европа будет признавать наши вакцины, а мы – их вакцины. И здесь нужна особая, серьезная работа, чтобы все-таки рано или поздно границы открыть. Мир не может существовать при закрытых границах. Это влечет за собой очень серьезные потери, в том числе и материального благосостояния», – передает его слова РИА «Новости».

Фадеев отметил вероятность того, что для пересечения границ могут понадобиться какие-то документы, и РФ надо будет договариваться с другими странами, какого рода должны быть эти документы.

Сам глава СПЧ уже сделал прививку от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V».

«Да (сделал прививку). Только один укол – там же два укола надо сделать – я сделал вот сейчас в новогодние каникулы. Все это очень удобно, хочу сказать. В Москве 70 пунктов (вакцинации) тогда было, сейчас добавили – уже 100 пунктов. Можно записаться через интернет, я записался, приехал. Все это быстро, удобно, вежливый персонал. По крайней мере, в Москве это протекает очень достойно», – рассказал Фадеев.

Ранее сообщалось, что Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) подготовит научное заключение по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», соответствующая заявка подана.



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