 

В последние минуты своего президентства Дональд Трамп объявил войну Китаю

20.01.2021, 16:30, Разное
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Президент США Дональд Трамп объявил войну Китайской народной республике.

Это произошло буквально в последние минуты президентства 45-го руководителя Америки. О своём решении Трамп сообщил на экстренном брифинге в Белом доме, пишет ИА «Интерсакс».

Вооружённые силы США приведены в полную боевую готовность. К берегам Китая направлены авианосцы и стратегические бомбардировщики. Ожидается, что удар по Пекину и другим китайским городам будет нанесён в ближайшие часы.

– Трамп приказал бомбить, прежде всего, штаб-квартиры и производственные комплексы технологических компаний, таких как Xiaomi, Huawei, Alibaba, TikTok. Ковровым бомбардировкам подвергнуться и другие промышленные предприятия. А с авианосцев будет нанесён удар по новой китайской администрации Гонконга, — рассказал CNN источник в Пентагоне.

По его словам, некоторые генералы попытались отказаться от выполнения приказала Трампа, однако он лично позвонил в командный центр и напомнил, что все ещё является Верховным Главнокомандующим. Кодовое название операции «America first — China second hand».

– Трамп явно стремится покончить с Китаем до инаугурации Байдена, который, вероятнее всего, отзовёт войска. У Трампа есть всего несколько часов на операцию, — заявил BBC экс-советник президента по вопросам национальной безопасности Том Круз.



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