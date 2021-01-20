Меган Маркл требует признать ее победу в суде над таблоидом, хотя пока проигрывает

20.01.2021, 16:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В деле Меган Маркл против СМИ начали всплывать новые подробности. На днях состоялось слушание против издания Mail on Sunday, опубликовавшего личное письмо герцогини к отцу, где адвокаты истицы – то есть Меган – приводили свои доводы. В частности, они заявили, что дело о неприкосновенности частной жизни “не нуждается в судебном разбирательстве”, поскольку у газеты “нет реальных шансов на успех”.

Меган МарклКроме того, во время виртуального слушания в Высоком суде были озвучены ранее неопубликованные строчки из письма Меган к отцу:

Папа, мое сердце разбито. Я тебя люблю. У меня один отец. Пожалуйста, прекрати негативно говорить обо мне СМИ, чтобы мы могли восстановить наши отношения… Я не прошу ничего, кроме мира. И, надеюсь, мы сможем к нему прийти.

Адвокат Маркл назвал публикацию письма “тройным вторжением”, поскольку статья нарушила права герцогини на личную жизнь, семейную жизнь и на тайну переписки. Суд по этому делу назначен на октябрь, хотя Меган уже подала заявку на упрощенное судебное решение.

Меган Маркл с отцом ТомасомУверенность в победе у Маркл пока только на словах, ведь не все факты говорят в ее пользу. Так, ранее стало известно, что личное письмо Меган к отцу не такое уж и личное. Суд выяснил, что оно было написано при содействии пресс-службы Кенсингтонского дворца. Представители The Mail on Sunday подчеркивают, что письмо не было “собственным интеллектуальным творением Меган”. Тем более, недавно юристы Маркл внесли поправки в свой иск: формулировка “написала конфиденциальное письмо своему отцу” была заменена на “создала, используя свое интеллектуальное творчество”.

Первое досудебное слушание против Mail on Sunday прежний адвокат Маркл, Дэвид Шерборн, проиграл, и герцогине пришлось выплачивать 67 тысяч фунтов стерлингов в качестве судебных издержек. Теперь интересы Маркл представляет его главный соперник Джастин Рашбрук, которому раньше отводилась вторая роль. В частности, Рашбрук заменял Шерборна в июле прошлого года, когда тот был занят с Джонни Деппом, и Джастину удалось доказать, что личности друзей герцогини, которые говорили с американским журналом People о ее отношениях с отцом, должны оставаться анонимными.

Меган Маркл и принц Гарри