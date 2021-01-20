Кабмин утвердил новую тарифную сетку для бюджетников, оклад учителей в 2021 году вырастет на 28,5%, медиков – на 30%

20.01.2021, 16:14, Новости дня

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Кабинет Министров на заседании 20 января утвердил новую тарифную сетку для работников бюджетной сферы, информирует пресс-служба правительства.

Народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко опубликовал в Telegram сравнительную таблицу к проекту постановления Кабмина, согласно которой должностные оклады (тарифные ставки) бюджетников с 1 января 2021 рассчитываются из размера оклада работника 1 тарифного разряда – 2670 грн, с 1 декабря 2021 – 2893 грн.

По словам Шмыгаля, решение позволит повысить на 20% должностной оклад учителям уже в январе, и на 30% – медикам в течение года.

“Правительство выделило в этом году на зарплаты нашим учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами”, – сказал премьер.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram сообщил, что повышение зарплат учителям пройдет в два этапа в 2021 году: на 20% с 1 января и еще на 8,4% – с 1 декабря.

Он пояснил, что должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января составит 4859 грн (на 809 грн больше, чем было с сентября 2020-го). Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января – 6461 грн (увеличился на 1076 грн).

Шмыгаль отметил, что также в 2021 году проведут индексацию пенсий.

“Заложены средства для дополнительных выплат пенсионерам старше 75 лет. Увеличиваются выплаты по инвалидности, выплаты на детей, лишенных родительской опеки, выплаты чернобыльцам”, – добавил он.

В Украине с 1 января повысилась минимальная зарплата, она установлена на уровне 6 тыс. грн в месяц.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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