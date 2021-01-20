В Украине проходят восемь клинических испытаний лекарств от COVID-19

20.01.2021, 16:14, Новости дня

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По состоянию на 19 января в Украине начаты и продолжаются восемь клинических испытаний препаратов для лечения COVID-19. Об этом сообщил Государственный экспертный центр (ГЭЦ) на запрос агентства “Интерфакс-Украина”.

Из них проходят два клинических испытания отечественных производителей и шесть международных многоцентровых (т.е., проходящих на базе разных центров одновременно в нескольких странах – “ГОРДОН”)..

По информации ГЭЦ, за период с 20 марта по 31 декабря 2020 года Минздрав Украины утвердил протоколы 16 клинических испытаний препаратов для лечения COVID-19, в том числе шесть отечественных и 10 международных многоцентровых.

При этом в центр за этот период было подано 26 заявок, но семь из них получили отказы.

“Решение об отказе были приняты на основании заключений ГЭЦ, поскольку ответы на замечания экспортов были предоставлены не в полном объеме”, – отметили в ГЭЦ.

Кроме того, в Украине завершены четыре клинических испытания препаратов для лечения COVID-19, в том числе три протокола отечественных производителей и один протокол международного многоцентрового клиниспытания, которое было досрочно прекращено в Украине и мире.

Всего по состоянию на 19 января в Украине проводятся 514 различных клинических испытаний, в том числе 17 протоколов отечественных производителей и 497 протоколов международных многоцентровых клиниспытаний.

Как в январе сообщал председатель набсовета группы “Лекхим” Валерий Печаев, в Украине планировали провести испытания вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, но не смогли обеспечить условия ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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