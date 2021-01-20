Актриса Екатерина Кузнецова раскрыла причину развода с коллегой Евгением Прониным

20.01.2021, 16:10, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Гостьей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» стала актриса Екатерина Кузнецова. Она пояснила ведущему Борису Корчевникову о том, что стало причиной развода с коллегой Евгением Прониным.

Актеры вместе снимались в многосерийном проекте «Сердцу не прикажешь». Екатерине Кузнецовой предложили эту работу, когда она еще была студенткой третьего курса. С Евгением Прониным, который стал ее партнером, артистка снималась вместе на протяжении 1,5 лет. По сюжету у них была любовь, а актерская игра переросла в настоящие чувства. В какой-то момент коллега позвал Екатерину Кузнецову на свидание, а она согласилась. Вся съемочная группа считала, что после окончания проекта роман пары закончатся. Но актеры еще сильнее сблизились во время совместной работы и в 2015 году официально оформили свои отношения.

Евгений Пронин настаивал на том, чтобы супруга подарила ему ребенка. В тот момент Екатерина Кузнецова думала только о карьере и хотела реализоваться в профессии. Работа у нее всегда была на первом месте, но она не жалеет, что приняла такое решение. Вскоре в их семье случились обстоятельства, после которых актриса подала на развод. Раскрывать подробности в программе «Судьба человека» Екатерина Кузнецова не стала, но намекнула, что любимый человек ее предал. Артистка заявила, что не смогла это простить, поэтому меньше, чем через год после свадьбы, пара развелась.

Как пишет издание «Глобалмск», о предательстве Евгения Пронина героиня узнала совершенно случайно. Она не жалеет, что не подарила коллеге наследника. Сейчас у актера новая семья, в которой родился малыш.