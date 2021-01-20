Надежда Бабкина рассказала, почему не выходит в свет с Евгением Гором

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20.01.2021, 16:10, Разное
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Отношения с Евгением Гором у Надежды Бабкиной длятся уже 17 лет. В последнее время пара не выходит в свет, а также не публикует совместные снимки, поэтому поклонники начали беспокоиться за личную жизнь артистки. Певица рассказала, с чем это связано и прокомментировала эту проблему.
По словам Надежды Бабкиной, у них в отношениях все хорошо. Евгений Гор строит свой бизнес, поэтому часто бывает занят. У него собственный коллектив и корпоративы, как и у народной артистки. Сейчас у нее также практически нет свободного времени, так как певица готовится к спектаклю, в котором удивит зрителей совершенно новым амплуа. Она перевоплотится в мужчину, примерив на себя не русский сарафан, а классический костюм. Как призналась Надежда Бабкина, этот образ дался ей легко, так как у нее по жизни «мужской характер». Артистка надеется, что в день премьеры Евгений Гор сможет пересмотреть свой плотный рабочий график и посмотреть на ее игру в постановке.

70-летняя певица призналась, что за свою музыкальную карьеру устала от выступлений в праздничные дни. Она мечтает провести тихий вечер с возлюбленным перед телевизором и с салатиками. Надежда Бабкина верит в то, что вскоре ее мечта осуществится.

Как отмечает издание «Политэксперт», актер Алексей Маклаков оценил современные образы исполнительницы, которые она выбирает для выхода в свет. По его словам, эстрадная певица всегда выглядит энергичной и наполненной. Складывается ощущение, что Надежда Бабкина просто не умеет уставать. Кроме этого, легкость в движениях дает то, что артистка сбросила почти 30 килограммов.



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