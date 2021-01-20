Составлен ТОП-10 смартфонов с самым большим экраном

20.01.2021, 16:10, Разное

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Эксперты составили ТОП-10 лучших смартфонов с самым большим экраном, которые доступны на рынке РФ. Рейтинг возглавило устройство Samsung Galaxy Z Fold2.

10 место – Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB

В РФ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G в указанной комплектации можно приобрести за 110 тысяч рублей. Устройство наградили безрамочным экраном Dynamic AMOLED 2Xна 6,8 дюйма с отверстием для камеры. За производительность отвечает процессор Exynos 2100. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, смартфон поддерживает две SIM-карты. В качестве операционной системы выступает Android 11.

Производитель встроил в экран сканер отпечатка пальца, у владельца есть возможность разблокировать устройство пол лицо. В смартфоне присутствует четыре основные камеры. Разрешение главного датчика составляет 108 Мп.

9 место – Nokia 8.3 5G Dual Sim 8/128GB

За этот смартфон на рынке РФ в среднем нужно заплатить 42 тысячи рублей. Nokia 8.3 получил безрамочный IPS-экран на 6,81 дюйма. Присутствует 128 Гб ПЗУ и 8 Гб ОЗУ. По желанию можно вставить дополнительно карту памяти объемом до 512 Мб. Сбоку в кнопке включения находится дактилоскопический сенсор. За производительность отвечает 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 765 5G. Камера состоит из четырех датчиков, разрешение главного составляет 64 Мп.



Изображение взято с: [email protected]

8 место – ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB

Смартфон доступен на рынке РФ за 11 тысяч рублей. Бюджетный девайс от китайской компании ZTE имеет 6,82-дюймовый экран, за производительность отвечает Unisoc SC9863A на 8 ядер. Объем ОЗУ составляет 4 Гб, ПЗУ – 64 Гб, можно вставить карту памяти. Емкость аккумулятора в данной модели составила 5000 мАч, присутствует функция NFC. Основная камера состоит из четырех датчиков, разрешение главного – 16 Мп.



Изображение взято с: [email protected]

7 место – Xiaomi Mi Max 3 4/64GB

Цена данного смартфона в РФ составляет 19 тысяч рублей. Модель обзавелась 6,9-дюймовым экраном и батареей на 5500 мАч. Размер ОЗУ составляет 4 Гб, а ПЗУ – 64 Гб. За производительность отвечает 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636. На задней панели есть дактилоскопический сенсор. Основная камера является двойной -12+5 Мп.



Изображение взято с: commons.wikimedia.org

6 место – Samsung Galaxy Note 20 Ultra 8/256GB

За этот флагман от корейского бренда придется заплатить 85 тысяч рублей. смартфон имеет Dynamic AMOLED дисплей на 6,9 дюйма, присутствует 8 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ, функция NFC. В качестве процессора выступает Exynos 990, а емкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Сканер отпечатка пальцев встроен в экран, в комплекте присутствует стилус. Основная камера состоит из четырех датчиков, разрешение главного -108 Мп.



Изображение взято с: Instagram @samsungru

5 место – Samsung Galaxy S20 Ultra 12/128GB

Смартфон с лучшей камерой, по мнению экспертов, можно приобрести в РФ за 85 тысяч рублей. Модель получила 6,9-дюймовый AMOLED-экран, 128 Гб ПЗУ и 12 Гб ОЗУ, функцию NFC. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть опция беспроводной зарядки. За производительность отвечает Exynos 990, дактилоскопический сенсор встроен в экран. На задней панели присутствуют четыре камеры, основной датчик получил разрешение 108 Мп.



Изображение взято с: Instagram @samsungru

4 место – Tecno Spark 5 Air

За этот смартфон с экраном на 6,95 дюйма нужно заплатить всего 8 тысяч рублей. Присутствует 2 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ, можно вставить дополнительно карту памяти. На задней панели есть сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора в модели составила 5000 мАч, за производительность отвечает 4-ядерный MediaTek Helio A22. Основная камера состоит из двух датчиков – 13+0,08 Мп.



Изображение взято с: [email protected]

3 место – Tecno Pouvoir 4

За это устройство в РФ нужно заплатить 9,2 тысячи рублей. Смартфон получил IPS-экран диагональю 6,95 дюйма. Девайс работает на основе Android 10, размер ОЗУ составляет 3 Гб, ПЗУ – 32 Гб. Емкость аккумулятора Tecno Pouvoir 4 составляет 6000 мАч. На задней панели присутствуют четыре камеры, основная имеет разрешение 13 Мп.



Изображение взято с: [email protected]

2 место – Samsung Galaxy Fold

За эту модель от компании Samsung придется заплатить 160 тысяч рублей. Первый раскладной смартфон корейского бренда получил два экрана. Первый имеет диагональ 4,6 дюйма, а второй – 7,3 дюйма. За счет данной особенности смартфон превращается к компьютер. К нему можно подключить мышь и клавиатуру.



Изображение взято с: Instagram @samsungru

Samsung Galaxy Fold получил 12 Гб ОЗУ и 512 Гб ПЗУ, операционная система – Android 10, емкость батареи – 4380 мАч, есть функция NFC. За производительность дорогостоящего устройства отвечает Qualcomm Snapdragon 855 на 8 ядер. Сканер отпечатка пальцев расположен сбоку. Основная камера является тройной – 12+16+12 Мп. Также присутствуют три фронталки – 10+10+8 Мп.

1 место – Samsung Galaxy Z Fold2 256GB.

Этот смартфон с самым большим экраном в истории оценен в 180 тысяч рублей. Модель обзавелась двумя дисплеями – на 6,2 и 7,6 дюймов. За счет этого устройство превращается в планшет.



Изображение взято с: Instagram @samsungru

В качестве операционной системы присутствует десятый Android, объем ОЗУ составляет 12 Гб, а ПЗУ- 256 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 4500 мАч, а за производительность – 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 865+. Сбоку есть дактилоскопический сенсор. Основная камера в модели является тройной – 12+12+12Мп, фронтальная имеет сенсор на 10 Мп.

Источник: topmira.com