 

Володин сообщил об отсутствии вопроса о ковид-паспортах в повестке ГД

20.01.2021, 15:42, Разное
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“Все, что затрагивает интересы граждан, надо вначале изучить и проанализировать последствия, прежде чем высказываться. У нас в повестке этого нет”, – цитирует Володина Дума ТВ.

Ранее на эту тему высказался глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, напомнил спикер. По словам председателя ГД, парламентарий обозначил свою позицию, но прежде всего должен был учесть мнения коллег и экспертов.

Напомним, что Морозов поддержал введение ковид-паспортов. При этом нужно понимать, как и кем будет использована эта информация, указал законодатель.

Ранее Вячеслав Володин призвал создать открытый рынок вакцин от коронавируса. Любая страна, разработавшая такой препарат, должна иметь возможность поставить его другим государствам, преград здесь быть не должно, убежден председатель ГД.



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