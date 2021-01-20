Доминиканская Республика задумалась над приобретением вакцины «Спутник V»

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20.01.2021, 15:38, Новости дня
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Власти Доминиканской Республики сделали первые шаги для приобретения российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил посол страны в Москве Ханс Данненберг Кастельянос.

«Мы изучаем возможность приобретения вакцины «Спутник V», мы уже общались с (российским) фондом прямых инвестиций (РФПИ)…, комиссия по здравоохранению Доминиканской Республики изучает и видит возможность покупки российской вакцины», – передает его слова РИА «Новости».

Посол добавил, что провел встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и Владимиром Примаком, чтобы «рассмотреть возможное соглашение о сотрудничестве и закупить вакцину в случае необходимости, а также оценить ее регистрацию органами здравоохранении» Доминиканы.

Кастельянос направил «благодарность правительства Доминиканской Республики правительству и народу России» за оказанную помощь в самом начале пандемии.

Ранее сообщалось, что Африканский союз рассматривает возможность приобретения крупных дополнительных партий вакцины от коронавируса, в том числе российского препарата «Спутник V».



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