 

В Чечне не осталось числящихся в федеральном розыске террористов

20.01.2021, 15:38, Новости дня
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Ликвидированные чеченскими правоохранителями боевики из группы Аслана Бютукаева были последними в регионе, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Опознанные из числа уничтоженных у окраины Катар-юрта – террористы. Они были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чеченской Республики. Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст», – написал Кадыров в Telegram.

Он добавил, что еще есть «боевики, которые давно покинули Чеченскую республику и находятся далеко за ее пределами – на Ближнем Востоке». «Но если они либо кто-то другой захочет нарушить покой наших граждан, то их будет ждать такая же участь! Как говорил первый президент Чеченской Республики, Герой РФ Ахмат-Хаджи Кадыров: «Смерть террористам и ваххабитам!» – предупредил Кадыров.

«Прошло много лет с тех пор, как я дал слово, стоя у могилы Ахмата-Хаджи, что буду продолжать начатую первым президентом республики войну против терроризма до последнего шайтана на нашей земле. Выполняя приказ верховного главнокомандующего о полной ликвидации бандподполья и следуя пути Ахмата-Хаджи, нам пришлось пройти множество испытаний и трудностей. Сегодня я выполнил приказ и сдержал слово», – добавил глава республики.

Ранее глава Чечни Разан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено». Позже НАК раскрыл детали спецоперации по ликвидации бандитов в Чечне.



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