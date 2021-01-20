 

Больше половины украинцев не захотели делать прививку от COVID

20.01.2021, 15:38, Новости дня
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Больше половины граждан Украины заявили, что не стали бы делать прививку от коронавируса, даже если она будет бесплатной, следует из результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

В исследовании говорится, что «вакцинироваться, даже бесплатно, не готовы 52% респондентов, 43% пошли бы делать прививку, при условии, что она будет бесплатной», передает ТАСС.

Кроме того, 39% опрошенных ответили, что сделали бы прививку, если бы вакцину можно было купить в аптеках, 56% сказали, что отказались бы.

Отмечается, что число жителей страны, которые не желают вакцинироваться, за последние полтора месяца увеличилось: в декабре 2020 года не планировали делать прививку от коронавируса 40% украинцев, в ноябре на бесплатную прививку согласились бы 55% респондентов.

По данным опроса, проведенного летом 2020 года Киевским международным институтом социологии, больше 40% украинцев не хотели делать прививку от коронавируса.

Вместе с тем украинцы стали меньше волноваться из-за того, что они или их близкие заразятся коронавирусной инфекцией. Социологи пришли к выводу, что на данный момент боятся заболеть 39% граждан (в ноябре прошлого года – 57%).

При этом за близких и родных переживают 78% респондентов (в ноябре – 87%).

Опрос проводился 14-16 января среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий.

Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.



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