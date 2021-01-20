Швейцарская Ривьера: жить как Байрон, Набоков и Шанель

20.01.2021, 15:26, Разное

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Швейцарская Ривьера расположена прямо на северном берегу живописного Женевского озера в кантоне Во. Это особый уголок с невероятными пейзажами и удивительным микроклиматом: с курортов Ривьеры открываются виды как на величественные Альпы со снежными вершинами, так и на зеленеющие террасные виноградники Лаво. Неспроста Швейцарскую Ривьеру в свое время выбрали Чайковский, Набоков, Достоевский, Чаплин и Шанель. Местные города, деревеньки и их окрестности предлагают избалованному туристу что 19-го, что 21-го века все лучшее, чем обладают сами: от первоклассных лечебных курортов, винных и гастрономических туров до шикарных отелей и исторических достопримечательностей.



Лозанна. Источник: Switzerland Tourism

Шильонский замок, вдохновивший Байрона и Шелли

Настоящим романтикам и любителям средневековой архитектуры Шильонский замок обязателен к посещению. Величественная постройка 12-го века расположена у самой кромки Женевского озера, на кусочке суши настолько низком, что кажется, будто конструкция буквально парит над водной гладью. Считается, что отдельные части строения могли быть заложены еще в 9-м веке, однако с тех пор замок достраивался и перестраивался множество раз.

Шильонский замок. (pinterest.com)

Несмотря на достаточно зловещую историю (в стенах этой крепости томилось множество узников, в том числе, именитых), замок окружает ореол романтизма. Причиной тому — писатели. Замок не раз появлялся в работах известных литераторов. Действие поэмы Байрона «Шильонский узник» происходит именно здесь: Байрон посетил эти места в 1816-м году вместе со своим другом поэтом Перси Шелли. В том же году Мэри Шелли (тогда еще формально Годвин), гостившая вместе с Перси на арендованной Байроном вилле Диодати, придумала своего Франкенштейна. Замок также фигурирует и в произведениях Гюго, Дюма, Руссо и других именитых авторов. В Шильонском замке бывали и русские писатели. Достоевский, Гоголь и Толстой прогуливались по коридорам крепости.



Вид на замок с воздуха. Источник: Switzerland Tourism

Сейчас в замке уже, конечно, не держат узников, и заглянуть в застенки может каждый турист, вдохновленный историей этого загадочного места.

Виноградники Лаво и напиток с многовековой традицией

Путь от Шильонского замка в сторону Лозанны пролегает через винодельческий регион Лаво — один из самых знаменитых в Швейцарии. Террасные виноградники (часть Всемирного наследия ЮНЕСКО) расположились на площади более 800 гектаров, но прогуляться, при желании, можно даже пешком — пешеходная тропа вдоль узких каменных стен с рядами виноградной лозы растянулась примерно на 30 километров. Изготовление вина в этом регионе началось, вероятно, еще при римлянах, однако расцвет полноценной культивации относится к 11-му веку.



Летний Лаво. Источник: Switzerland Tourism

Руками монахов бенедиктинцев и цистерцианцев возводились первые каменные террасы. Благодатный климат, обилие солнца, правильная почва и многовековые традиции возделывания, сбора и обработки винограда делают местное вино по-настоящему знаковым и уникальным. Виноделы Лаво стараются работать по старинке, массовое производство совсем не является их целью. Именно поэтому напиток из Лаво — продукт редкий и ценный, практически никогда не экспортируемый даже за пределы региона. Попробовать и приобрести местное вино можно, отправившись на одну из виноделен, предлагающих посетителям дегустационный тур.



Лаво зимой. Источник: Switzerland Tourism

Русские писатели на Ривьере

Швейцарская Ривьера была и остается излюбленным местом отдыха и проживания знаменитых писателей, музыкантов и деятелей культуры. Приятный климат и красота этих мест привлекают тех, кто хочет поправить здоровье, надышаться чистым воздухом и почерпнуть немного вдохновения. Именно за этим на Ривьеру в свое время приезжали Чехов, Достоевский, Гоголь, Вяземский, Толстой и Набоков. Так, например, Лев Толстой в своих путевых заметках от 1857-го года отзывается о местечке Кларанс, что недалеко от Монтрё: «Красота ослепляла меня и мгновенно, с силой неожиданного, действовала на меня […] Иногда даже, сидя один в тенистом садике и глядя, все глядя на эти берега и это озеро, я чувствовал, как будто физическое впечатление, как красота через глаза вливалась мне в душу».

Набоков на балконе своего номера в Montreux Palace, 1965. (pinterest.com)

Владимир Набоков приехал в Монтрё в 1961-м году и прожил здесь до самой смерти в 1977-м. Писатель вместе с женой Верой остановился в отеле Montreux Palace (до реновации и перестройки назывался Hotel du Cygne, «дю синь» в переводе с французского означает «лебедь») сначала на временной основе, но затем обосновался здесь окончательно: занимавший половину этажа люкс из шести комнат с балконом, с которого открывался вид на Женевское озеро, стал для Набокова настоящим домом. Отель был выбран не случайно — поселиться в Montreux Palace Набоковым рекомендовал знаменитый британский актер Питер Устинов (с ним супруги познакомились на обеде у друзей), который и сам гостил здесь. Montreux Palace был известен в творческих кругах, в частности, туда захаживали Дягилев и Стравинский, однако для Набокова куда важнее была спокойная, тихая и комфортная атмосфера апартаментов, где ничто не мешало его творчеству. Кстати, в номере, посвященном писателю, Nabokov Suite, можно остановиться и сейчас.



Вид на Монтрё с озера. Источник: Switzerland Tourism

Жизнь в Швейцарии стала для Набокова настоящим раем: здесь он отдыхал душой, посвящая время не только литературной работе, но и долгим прогулкам по окрестностям, игре в шахматы, ловле бабочек и неспешному сибаритству за чашечкой кофе в местных кафе или на собственном балконе. Приехав в Монтрё однажды, Набоков остался здесь навсегда: писатель похоронен на кладбище в Кларансе. Память о Набокове швейцарцы чтут: буквально через дорогу от Montreux Palace в зеленом сквере расположена бронзовая скульптура писателя. Он запечатлен сидя на стуле в момент размышлений. Монумент открыли в 1999-м году, в честь 100-летия со дня рождения Набокова. Любимые заведения писателя, его место упокоения, памятник, а также отель Montreux Palace может посетить любой желающий.

Коко Шанель и ее гнёздышко в Лозанне

Коко Шанель, как известно, жила, в основном, в отелях. Номер в парижском Ritz она называла своим домом. Во время путешествий основательница модного дома Chanel также предпочитала роскошные гостиницы съемным виллам и прочим апартаментам. Швейцарский климат, более прохладный и мягкий, нежели французский, Шанель находила чрезвычайно приятным. Именно поэтому она подолгу гостила в Лозанне, где останавливалась в историческом отеле Beau-Rivage Palace. Вместе с Шанель в ее Junior Suite № 460 жила и любимая собачка модельера, которая захоронена на кладбище для домашних животных на территории гостиницы (не редкость по тем временам: гости, которые приезжали в Beau-Rivage Palace на продолжительный период времени, в случае кончины любимца могли рассчитывать на захоронение питомца на этом кладбище со всеми полагающимися почестями).

Coco Chanel Suite в Lausanne Palace. (pinterest.com)

В Лозанне есть и другой отель, где любила останавливаться Шанель, — Lausanne Palace. С балкона комнаты, которая теперь называется Coco Chanel Suite, открывается чудесный вид на Женевское озеро. Стиль Коко Шанель прослеживается в дизайне этих апартаментов: выдержанные цвета, строгие линии, сочетание неброской роскоши и комфорта.



Лозанна. Источник: Switzerland Tourism

Уже позже модельер и бизнесвуман подыскала себе в Лозанне дом. Она прожила в Швейцарии около 10 лет, и, хотя, умерла Шанель в Париже, ее могила находится на кладбище Буа-де-Во в Лозанне.

Дом и музей Чарли Чаплина в Веве

Известный на весь мир и любимый многими актер, режиссер, композитор, писатель и музыкант Чарли Чаплин тоже выбрал Швейцарию в качестве своего дома. Вместе с семьей Чаплин поселился в поместье Manoir de Ban в муниципалитете Корсье-сюр-Веве в кантоне Во. Усадьба находится над Женевским озером и, вместе с прилегающими к ней территориями, занимает 14 гектаров. Из окон дома открывается вид сразу и на Женевское озеро, и на Альпы, а в числе земельных владений есть даже собственный лес и фруктовый сад.



Семья Чарли Чаплина за чтением, 1964. Источник: Switzerland Tourism

Поместье, построенное в 1840-м году по проекту знаменитого швейцарского архитектора Филиппа Франеля, выдержано в стиле неоклассицизма. Роскошество дома и огромная территория поначалу даже несколько смутили Чаплина, который позже так описал первые впечатления от Manoir de Ban: «Нас немного напугало великолепие нашего поместья — мы не были уверены, хватит ли у нас доходов, чтобы его содержать». Однако опасения Чаплина были напрасны: он провел здесь целых 25 лет. Купив особняк в 1952-м году, он прожил там до самой смерти в 1977-м, а после его кончины Manoir de Ban отошел Уне, последней супруге актера, и служил домом ей и их совместным детям, которых было 8.



Чаплин с Уной и их 6-ю на тот момент детьми в Manoir de Ban. Источник: pinterest.ru

При Чаплине на территории поместья располагались теннисный корт и бассейн. Сразу после покупки дом декорировали в соответствии со вкусом новых владельцев, украсив помещения богатой отделкой, в частности, мраморной мозаикой, настенной резьбой и паркетом из ценных сортов дерева. Бывший винный погреб Чаплин использовал для хранения гигантской коллекции фильмов.



Экспонаты музея Чаплина в Веве. Источник: Switzerland Tourism

В своем роскошном швейцарском гнездышке Чаплин регулярно принимал именитых гостей, в основном — людей из мира кино и искусства. Впрочем, режиссер также ценил уединение, и зачастую шумным вечеринкам предпочитал тихие неспешные прогулки по саду вместе с женой. Семью Чаплина иногда видели и в Веве, куда они приходили, чтобы поужинать в местных ресторанах и провести время у озера. Кстати, на променаде у Женевского озера расположен памятник Чаплину, там он запечатлен в одном из самых узнаваемых своих образов, а, именно, в образе персонажа Маленького Бродяги, с котелком, тростью и цветком.



Памятник Чаплину на берегу Женевского озера. Источник: Switzerland Tourism

После смерти Уны (кстати, обе могилы, Чаплина и его супруги, находятся на кладбище в Корсье-сюр-Веве рядом друг с другом) ее дети унаследовали поместье Manoir de Ban и позже передали его в Фонд Музея Чарли Чаплина. В 2016-м году открылся «Мир Чаплина», целиком посвященный жизни и творчеству легенды кинематографа. Помимо самого особняка посетители музея могут увидеть уникальную студию, расположенную в специально выстроенном на территории участка здании. В числе экспонатов — личные вещи Чаплина, фотографии и киноматериалы. Декорации студии фактически повторяют фильмы Чаплина: здесь можно повстречаться с героями его картин и окунуться в атмосферу эры немого кино, королем которой и был сам режиссер.

Одри Хепберн и ее швейцарский уголок спокойствия

Голливудская звезда Одри Хепберн, чье имя известно, пожалуй, каждому любителю кинематографа, — тоже в списке знаменитостей, выбравших Швейцарию в качестве своего дома. Одри обосновалась в крошечном городке Толошеназ, расположенном на берегу Женевского озера в кантоне Во. Население этого уединенного местечка — чуть более 1500 жителей. Одри искала спокойствия и умиротворения подальше от камер папарацци и голливудской шумихи, и очаровательный уютный городок стал для нее именно таким местом. Актриса провела здесь целых 30 лет, с 1963 по 1993 гг.

Прелестный коттедж с участком земли в полтора гектара Хепберн сделала своей резиденцией и назвала ее La Paisible (что можно перевести на русский с французского как «безмятежный», «мирный» или «место покоя»).



Одри Хепберн в Толошеназе. Источник: pinterest.ru

Несмотря на почти 10-летний перерыв в карьере после 1976-го года Одри продолжила сниматься в кино и часто пребывала в разъездах с гуманитарной миссией, однако по возвращении домой занималась любимыми хобби — выращивала цветы, овощи и даже какое-то время разводила кур и кроликов. По воспоминания сына Хепберн Шона только в La Paisible его мать чувствовала себя по-настоящему дома. В тишине, вдали от глаз любопытных, актриса проводила время со своей семьей. Одри ценила простые радости: по ее собственному признанию, тихий вечер с близкими, вкусным ужином и просмотром телевизионных программ в ее коттедже с садиком, о котором актриса мечтала всю жизнь, и был для нее самым настоящим счастьем.

Недалеко от Толошеназа, в городке Морж, Хепберн расписалась со своим вторым мужем Андреа Дотти. В браке они прожили 13 лет. Последние годы жизни актриса провела в La Paisible вместе с сыновьями и любимым мужчиной Робертом Уолдерсом. Одри скончалась от рака в 1993-м году и завещала похоронить свое тело именно в Швейцарии. К ее могиле на кладбище в Толошеназе иногда приходят поклонники и приносят свежие цветы. Взглянуть на дом, где Хепберн провела почти половину своей жизни, также можно, но только снаружи — он по-прежнему находится в частном владении. Автобусная остановка в Толошеназе носит имя великой актрисы, там же установлен и бронзовый бюст в ее честь.

Материал подготовлен при поддержке Офиса по туризму Швейцарии и Офиса по туризму Региона Женевского озера