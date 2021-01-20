Свободолюбивая Женева

20.01.2021, 15:26, Разное

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Все дорогие ведут… в Женеву

Две тысячи лет — цифра внушительная. Женева этот рубеж уже преодолела. Город у реки Роны был основан кельтами около 500 года до н. э. Во II веке до н. э. земли захватили римляне. Внешний облик поселения стремительно менялся: здесь появились акведуки, активно велось строительство. В XI столетии Женева вошла в состав Священной Римской империи.



Жан Кальвин. Источник: topwar.ru

Жители Женевы пользовались привилегиями, каких не знали во многих других европейских городах. Так, в XIV веке горожане получили право на самоуправление. Дважды в год проводилось генеральное собрание. На нем избирался казначей, назначались цены на хлеб. Избирались также синдики, приносившие епископу и графу присягу в защите прав горожан. Кроме того, местные жители формировали «совет шестидесяти». Епископ избирался соборным капитулом. Женева была, как принято говорить сегодня, «комфортным» местом для жизни. Город, в который стремились торговцы из разных уголков Европы, процветал. В Женеву приезжали — и оставались, покоренные свободолюбивой атмосферой — иностранцы. Пестрые ярмарки собирали сотни гостей. Торговые пути из Женевы вели по альпийским переходам к Средиземному морю, и дух предпринимательства определял темп городской жизни.

Оживленная, но вместе с тем размеренная жизнь Женевы изменилась с началом Реформации. Религиозные диспуты разделили жителей на два противоборствующих лагеря. Деятельность реформатора церкви Жана Кальвина в Женеве легла в основу идеологии части буржуазии. Впрочем, первый приезд Кальвина в этот город в 1536-м оказался не слишком удачным: проповедника вынудили уехать через 2 года после первой публичной лекции. Его вновь позвали в Женеву в 1540-м; уже были казнены синдики, способствовавшие изгнанию реформаторов церкви. Страстные проповеди Кальвина нашли отклик в сердцах тысяч слушателей. Город превратился в бастион Реформации. В его стенах укрывались те, кто претерпевал гонения из-за своих религиозных взглядов.

Реформа церкви требовала нового подхода к образованию. Так в 1559 году началась история Женевского университета — тогда он носил название теологической семинарии. Наибольшей популярностью пользовались, конечно, лекции Кальвина. Он выступал без подготовки, не пользуясь записями.

Не проповедями едиными, или Влюбленный Кальвин

Впрочем, в Женеве Кальвина занимали не только преподавание и религиозные диспуты. Он искал себе спутницу жизни и по этому поводу говорил следующее: «Если я женюсь — я смогу, наконец, полностью посвятить себя церкви». Богослов искал девушку из хорошей семьи. Претенденток на его сердце было немало. Кальвин был одним из самых завидных женихов Женевы, и отцы знатных семейств такую партию считали удачной. Реформатору церкви устроили «смотрины» невест, но претендентки не убедили Кальвина в необходимости расстаться с холостяцким бытом. Требования у реформатора церкви были следующими: девушка должна быть «экономной, целомудренной, услужливой, терпеливой». Кроме того, избраннице Кальвина предписывалось заботиться о его здоровье. Одна из женевских девушек все-таки заставила богослова задуматься о том, чтобы вступить в брак. Дело даже дошло до того, что Кальвин попросил пастора Гийома Фареля — своего друга — приехать в Женеву, чтобы обвенчать пару. Гийом отложил свой приезд, и это решение оказалось судьбоносным. В конечном счете Кальвин отменил свадьбу.

Иделетт де Бюр. (wikipedia.org)

После долгих раздумий он решил жениться на Иделетт де Бюр — вдове с двумя детьми. Он познакомился с ней, когда она была замужем, но ее супруг скончался во время эпидемии чумы. Обручившись с Иделетт, Кальвин писал, что наконец нашел себе «верного помощника в служении». Увы, супруга богослова скончалась после продолжительной болезни. Кальвин тяжело переживал эту потерю. Больше он не женился.

В своих проповедях реформатор церкви говорил, в том числе, о верности в браке и наказании для тех, кто нарушил обет. С примерами супружеских измен он столкнулся в собственной семье. Речь идет о брате Кальвина — Антуане — и его жене Анне, проживавших в Женеве. Анна изменяла супругу. Кальвин устроил процесс одному из ее любовников — Жану Шатону. Тот провел в тюремных застенках несколько недель, после чего покинул город.

Бесстрашная матушка Руайом

О жизни Кальвина и других деятелей Реформации рассказывают архитектурные памятники и традиции Женевы. Особое место в жизни города занимает фестиваль Эскалад — масштабный исторический «перфоманс». Этот праздник приурочен к победе жителей кальвинистской Женевы над силами герцога-католика Эммануила Савойского в 1602 году. Фестиваль Эскалад проходит в течение трех дней в декабре — настоящий круговорот красок под звуки барабанов и других музыкальных инструментов. Если вам посчастливится оказаться в городе во время фестиваля, вы непременно ощутите себя жителем ушедшей эпохи. Впечатляют показательные выступления стрелков в форме начала XVII века. Пестрые костюмы женевцев расскажут о том, что было модным несколько столетий назад. Участникам фестиваля демонстрируют различные виды военных построений, на улицах гремят выстрелы. Театральные инсценировки освещают события декабрьской ночи, когда войска Эммануила Савойского пытались взять Женеву. Волонтеры у городских памятников рассказывают всем желающим об истории города. В больших котлах варят овощной суп: в эти декабрьские дни в Женеве вы точно не замерзнете.



Участники фестиваля Эскалад. Источник: wikipedia.org

Одна из традиций Эскалад связана с легендой о матушке Руайом. По преданию, когда в ночь на 12 декабря 1602 года войска Эммануила Савойского подошли к городу, надеясь бесшумно проникнуть в Женеву, 60-летняя матушка Руайом схватила с очага котелок с горячим супом и бросила его на голову савойского солдата, взбиравшегося по лестнице на городскую стену. Тот случайно нажал на курок, и раздался выстрел. Женевцы проснулись и встали на защиту города. В память о подвиге предприимчивой матушки Руайом (матери 14 детей!) участники Эскалад разбивают шоколадный котелок с марципанами. В этот момент они провозглашают: «Пусть так погибнут враги республики!».

Эскалад, 1602 год. (wikipedia.org)

Участники шумного и веселого шествия идут вдоль реки Рона. У собора Сен-Пьер полыхает большой костер.

Путешествие длиною в жизнь

Собор Сен-Пьер, находящийся в центре событий во время праздника Эскалад, — одна из главных достопримечательностей города. Строительство собора началось в XII веке. Фасад оформлен в готическом стиле, в интерьере присутствуют элементы барокко. Своды расписаны фресками на библейские сюжеты. В XV столетии к собору была пристроена капелла. Рядом с кафедрой проповедника в Сен-Пьер находится треугольный деревянный «стул Кальвина». Это один из главных экспонатов собора, где богослов читал лекции о Новом Завете. Рассмотрев цветные витражи, по винтовой лестнице вы можете подняться в Северную башню. Здесь есть смотровая площадка, с которой открывается фантастический вид на город и Женевское озеро.

Собор Сен-Пьер. (wikipedia.org)

Чуть более чем в километре от стройных очертаний собора над гладью Женевского озера высится фонтан Же-До. Зрелище впечатляющее: высота Же-До составляет 147 м. Оттенок воды меняется в зависимости от солнечных лучей и направления ветра. Скорость струи — 200 км/ч. Скорость потока — 500 литров в секунду. Сегодня Же-До — узнаваемый символ Женевы, однако первоначально у фонтана было исключительно прикладное предназначение. Так, он был установлен по течению реки Роны для отвода воды в системе водоснабжения в 1886 году. А в 1891-м Же-До перенесли на нынешнее место. Тогда его высота составляла 90 м. Это был первый в мире фонтан таких масштабов.



Фонтан Же-До. Источник: gopackup.com

Же-До — часть женевской «гавани». Еще одно украшение берега Женевского озера — изящный Английский сад. Здесь находятся знаменитые цветочные часы. Время показывают не только стрелки, но и растения. Облик часов меняется от сезона к сезону. Часовой механизм был установлен в 1955 году. Радиус циферблата составляет 5 м. Длина секундной стрелки — 2,5 м. Всего здесь высаживается более 6 тыс. растений.

Неподалеку от цветочных часов высится Национальный монумент, символизирующий вхождение Женевы в состав Швейцарии. Он был открыт в 1869 году. Проект разработал скульптор Робер Дорер, представитель классицизма. Величественный памятник стал самым известным его творением.

Национальный монумент. (agentika.com)

Перед нами две фигуры женщин, выполненные из бронзы. Это Женева и символ Швейцарии — Гельвеция. Они обнимают друг друга за талию, в их руках — щит и меч. Их лица обращены на север. Любопытно, что фигура Женевы чуть выше Гельвеции за счет короны в виде крепостной стены на голове. Таким образом Женева дает понять Швейцарии, кто тут главный!



Цветочные часы в Женеве. Источник: hautehorlogerie.org

На правом берегу Женевского озера находится мавзолей Карла II Брауншвейгского. Это роскошная усыпальница, выполненная в неоготическом стиле. Венцом композиции служила бронзовая статуя Карла II Брауншвейгского, однако она стала слишком тяжелой для гробницы и потому была заменена другой конструкцией. Гроб с телом герцога находится на 6-метровой высоте, его охраняют мифические животные. На постаменте — фигуры апостолов. На отдельных колоннах расположены скульптуры предков под готическими балдахинами. Прообразом для этого величественного и вместе с тем изящного сооружения стали Арки Скалигеров в Вероне. По одной из версий, Карл II Брауншвейгский опасался быть погребенным заживо глубоко под землей, поэтому и распорядился поднять гробницу на такую высоту.



Мавзолей Карла II Брауншвейгского. Источник: evertravel. me

Усыпальница Карла II Брауншвейгского выглядит настолько же необычной, насколько неординарен был он сам. Карл родился в Брауншвейге (эта территория относится к современной Германии) 30 октября 1804 года и унаследовал титул герцога. Правда, в возрасте 26 лет он был выслан из родного города и после этого жил в разных европейских странах. Музыкант, рыцарь и лингвист, он сумел сколотить состояние и последние годы своей жизни провел в Женеве. В 1873-м скончался, завещав состояние (20 млн франков) городу. Взамен он просил возвести в Женеве его гробницу. Любопытно, что в те годы хоронить в пределах города было запрещено законом. Но, возможно, на окончательное решение повлияла финансовая составляющая. После продолжительных дебатов пожелание Карла решено было исполнить. Так на набережной реки Роны появился скульптурный шедевр с грифонами и львами. Кстати, существует легенда о том, что Карл II Брауншвейгский изъявил волю быть захороненным лицом к Женевскому озеру. Однако его супруга распорядилась поместить гроб так, чтобы Карл лежал к озеру затылком. Руководство Женевы использовало полученные средства для строительства Оперы и изготовления золотых ворот Парка Бастионов.

Свободолюбивый дух швейцарского города, тишина старинных улиц и красота Женевского озера не оставляли равнодушными писателей и поэтов. В том числе и русских; не зря Женеву называют «самым русским» городом Швейцарии. Здесь побывали Тургенев, Гоголь, Достоевский, Герцен, Толстой. Карамзин писал, что «образ жизни женевцев свободен и приятен — чего же лучше?». Именем Льва Толстого названа одна из женевских улиц. Тютчев обыкновенно останавливался в гостинице «Де-Берг» неподалеку от прогулочного пешеходного моста. Здесь же жил Герцен (в Женеве он провел свои последние дни). Федор Достоевский в доме на Рю дю Мон-Блан работал над романом «Идиот». Для Гоголя излюбленным местом стал берег Женевского озера. Карамзин жил на Гран Рю рядом с домом, где родился один из его любимых писателей — Жан-Жак Руссо. В «Письмах русского путешественника» Николай Карамзин рассказывает о том, как он проводил свой день: «Встав рано поутру и надев свой походный сертук, выхожу из города, гуляю по берегу гладкого озера или шумящей Роны, между садов и прекрасных сельских домиков, в которых богатые женевские граждане проводят лето, отдыхаю и пью чай в каком-нибудь трактире, или во Франции, или в Швейцарии, или в Савойе (вы знаете, что Женева лежит на границе сих земель), — еще гуляю, возвращаюсь домой, пью с густыми сливками кофе — читаю книгу или пишу».

Можно читать «Письма русского путешественника» все время, что находитесь в городе, и закончить поездку как сам Карамзин: «Целый вечер бродил я по женевским окрестностям и прощался с любезнейшими мне местами. На высоком берегу шумящей Роны, там, где впадает в нее Арва и где с крутой скалы низвергается пенистый ручей, просиживал я часто до самой ночи; оттуда взглянул ныне в последний раз на тихое прекрасное озеро, на Савойскую долину, на горы и пригорки — вспомнил, где что думал, где что чувствовал — и едва не забыл того времени, в которое запираются городские ворота». Сегодня городские ворота Женевы не запираются, так что вы, в отличие от Карамзина, можете бродить по окрестностям, не оглядываясь на время.

С историей Женевы связаны имена не только русских писателей, но и политиков. В швейцарский город эмигрировали многие русские революционеры. Так, сюда часто приезжал к своему учителю Плеханову Ленин. На улице Кулувреньер он наладил выпуск газеты «Искра». Владимир Ильич отмечал «чрезвычайные удобства жизни» в Женеве. Его часто можно было увидеть в библиотеке Женевского университета. Любимым рестораном Ленина и Крупской стал «Ландольт». Здесь ужинали Луначарский и Бонч-Бруевич. Ресторан «Ландольт» на углу улиц Консей-Женераль и Кандоль -излюбленное место русских революционеров — увы, не сохранился.



Гора Салев. Источник: Женева@Switzerland Tourism

Женеву окружают Альпы. Из-за удобного расположения и живописных видов путешественники в прошлых столетиях часто делали остановку в городе в рамках турне по Европе. Это место остается популярным у отдыхающих и сегодня — его можно посетить по пути на альпийские горнолыжные курорты.

Прогрессивное образование

Система обучения, передовая по европейским меркам тех времен, заслужила высокие оценки научных деятелей. Об устройстве Женевского университета рассказывает энциклопедия Дени Дидро и Жана Лерона Д’Аламбера, изданная в XVIII веке: «Молодежь учится бесплатно. Профессора могут стать чиновниками, и многие из них действительно ими становятся, что немало поддерживает соревнование и славу академии. Адвокаты, нотариусы, врачи и т. п. образуют цехи, куда они допускаются лишь после общественного экзамена; все ремесленные цехи также имеют свои уставы, учеников и шедевры. В Женеве совсем не кичатся родовитостью. Если сын высшего чиновника не отличается достоинствами, то он так и остается в массе граждан. Ни дворянство, ни богатство не дают особого ранга, прерогатив или легкости в продвижении к должностям». Были в Женевском университете и русские студенты. Так, в Женеве учились братья Демидовы и Александр Строганов, возглавивший впоследствии Императорскую Академию художеств.



Женевский университет. Источник: wikimedia.org



Стена Реформации. Источник: wikipedia.org

Главные вехи в истории учебного заведения отражены в композиции памятника «Стена Реформации». Он был установлен на территории университетского парка в 1909 году. Центр композиции формируют величественные 5-метровые фигуры деятелей протестантской церкви: Жана Кальвина, Теодора Беза, Джона Нокса и Гийома Фареля. Каждый из них держит Библию. Длина стены составляет сто метров. «После мрака свет», — гласит девиз, выгравированный на памятнике.

Материал подготовлен при поддержке Офиса по туризму Швейцарии и Офиса по туризму Женевы.