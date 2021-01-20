 

Ида Галич призвала поклонников после расставания с мужем верить в любовь

20.01.2021, 15:16, Разное
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Блогер Ида Галич решила ответить в микроблоге Instagram в разделе сторис на вопросы подписчиков. Одна из поклонниц написала, что после расставания ведущей с мужем она перестала верить в любовь.
Ида Галич только недавно подтвердила информацию о том, что она больше не вместе с мужем Аланом. Сначала блогер скрывала проблемы в личной жизни и ничего не комментировала. По словам телеведущей, она с мужем является «грустной частью статистики», но у них появилась «главная любовь всего существования» – совместный сын. Поэтому, Ида Галич призывает поклонников не ориентироваться на ее опыт, так как нельзя примерять чужие отношения на себя. Блогер призналась, что все равно верит в любовь. Она отметила, что у подписчицы может быть все иначе и чувства будут одни на всю жизнь.

Развод прошел у Иды Галич без публичных обвинений и скандалов. Кроме этого, знаменитость ни разу не высказалась негативно в адрес бывшего супруга. Блогер благодарна Алану за сына и сейчас старается больше проводить время с ребенком, чтобы пережить тяжелый период.
Пара познакомилась три года назад в очереди в уборную в ночном клубе. Уже спустя два месяца Ида Галич обручилась со своим избранником, а в мае следующего года сыграла свадьбу. Блогер тогда в одном из интервью призналась, что она «сразу влюбилась без памяти».

Источник: yandex.ru



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