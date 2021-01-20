Юлия Высоцкая показала архивный снимок с венчания с Андреем Кончаловским

20.01.2021, 15:16, Разное

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В годовщину венчания Юлия Высоцкая показала в микроблоге Instagram в разделе сторис архивный снимок с этого события. Ведущая два года назад скрепила свой союз с супругом Андреем Кончаловским в Троицком соборе.

Предполагалось, что церемония пройдет тайно, но произошла утечка информации в СМИ и торжество не обошлось без присутствия журналистов. На венчание были приглашены только самые близкие друзья пары, а также брат Никита Михалков. Юлия Высоцкая тогда рассказывала, что готовилась к таинству тщательно. Ей хотелось найти ювелира, который сможет сделать кольца мечты, а также идеальное свадебное платье. В результате, наряд для невесты шили на заказ. Телеведущая обнародовала архивную фотографию, сделанную в день венчания. Супруга режиссера была в белоснежном платье, фате и светлой шубке, так как на улице было довольно холодно.

По словам Андрея Кончаловского, это он настоял на том, чтобы было проведено таинство. Режиссер признался, что у него возникла потребность «постоять рядом и почувствовать». Официальный брак знаменитая пара заключила еще 20 лет назад. Пышного торжества не было, как и привычных всем традиций. Высоцкая и Кончаловский просто расписались в ЗАГСе. Избранница режиссера младше его старшего сына Егора на 8 лет.

Источник: 7days.ru