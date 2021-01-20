Врач рассказал, что делать во время перепада температур

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20.01.2021, 15:16, Разное
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Московский врач Андрей Тяжельников рассказал, что делать и как питаться во время перепада температур. Он предлагает исключить из рациона тяжёлую пищу и пить больше морсов.
Под запретом всё жареное, консервированное, копчённое и алкоголь. Доктор Тяжельников советует в период изменения погодных условий пить травяной чай и всевозможные морсы, есть как можно больше овощей и фруктов, богатых витаминами и минералами, а ещё ограничить физические нагрузки. Необходимо отказаться от перелётов и вождения автомобиля, уделить внимание полноценному сну и больше находиться на свежем воздухе.

Тяжельников объясняет, что люди умеют приспосабливаться ко всему, однако при резких перепадах погоды большинство чувствует себя дискомфортно. У молодёжи может понизиться давление, появятся усталость, слабость и головные боли, а у людей старшего возраста в этот период обостряются хронические болезни и случаются скачки артериального давления.

Эксперт рекомендует каждое утро и перед сном измерять артериальное давление и не пропускать приём лекарств, если они назначены лечащим врачом. В случае перепадов давления нужно почаще отдыхать в горизонтальном положении, а при его понижении – пить горячий сладкий чай.

Источник: www.mskagency.ru



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