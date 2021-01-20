 

Байден должен наказать Лукашенко за издевательства над демонстрантами – политолог Макфол

20.01.2021, 14:48, Разное
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Политолог выразил надежду, что новая американская администрация не будет выстраивать отношения с Лукашенко. По мнению эксперта, Байдену необходимо ввести ограничительные меры против всех, кто причастен к “издевательствам над мирными демонстрантами” в Белоруссии.

Макфол порекомендовал Вашингтону поступить неожиданно – сосредоточить внимание не на белорусских силовиках и судьях, а на тех, у кого действительно есть власть над процессами в республике. Так, новый президент США может встретиться лидером оппозиции Светланой Тихановской.

Отметим, что экс-кандидат на пост главы республики уже получила приглашение в Вашингтон. Ее советник Франак Вячорка рассказал, что визит состоится в конце января. Он отметил в разговоре с Tut.by, что с Тихановской хотят поговорить многие американские сенаторы и конгрессмены.

Ситуация в Белоруссии обострилась в августе прошлого года. Сторонники оппозиции были разочарованы результатами президентских выборов и уличили руководство страны в их фальсификации. В ряде городов прошли жесткие задержания: десятки мирных демонстрантов пострадали.

Александр Лукашенко оправдал действия сотрудников правоохранительных органов. Президент заявил, что граждане сами провоцировали милиционеров. Кроме того, он обвинил Запад в разжигании обстановки в республике. По его словам, США и Европа хотят использовать Белоруссию для атаки на Россию.



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