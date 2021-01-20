Политологи оценили решение «Справедливой России» объединиться с другими партиями

20.01.2021, 14:44, Новости дня

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«Малым партиям необходимо объединиться, чтобы громко зазвучать на фактически пустом левом фланге», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, объясняя заявление лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России».

«До сегодняшнего дня все существующие малые левые партии находились на грани прохождения 5% барьера в Госдуму. Конечно, чтобы громко зазвучать, им надо было объединиться и совместными усилиями занять левый фланг, который, по сути, остается свободным, ведь лидер КПРФ Геннадий Зюганов не продвигает левую идеологию, а скорее дискредитирует ее», – считает политолог Олег Матвейчев.

Собеседник добавил, что всего в РФ около 30% избирателей, которые придерживаются левых убеждений. «Но они активно пойдут на выборы только тогда, когда поймут, что их голоса не уходят впустую на небольшие партии. Именно поэтому левые и решили объединиться, ведь за такую мощную силу можно смело голосовать», – отметил Матвейчев.

Политолог отметил, что объединение «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» основывается на сильной патриотической идеологии. «Лидеры этих партий абсолютные антилибералы с очень четкой позицией. Многие из них предлагают использовать опыт Советского Союза в управлении государством, кто-то выступает даже полную реставрацию советских практик. Отмечается и возможность использования опыта Китая или социалистических государств, подчеркивается, что социализм как альтернатива капитализму вовсе не умер», – рассказал Матвейчев. Он добавил, что партиями предполагается реализация масштабной социальной программы: оказание социальной помощи, выравнивания доходов населения, борьба с олигархами.

«Объединение из трех партий однозначно сможет побороться за второе место в Госдуме. Если они потеснят КПРФ, то могут набрать даже 20% голосов.

Конечно, все зависит от того, как они выступят во время избирательной кампании, как пройдет их агитация, но шансы у них очень хорошие», – уверен Матвейчев.

Политолог Олег Бондаренко, в свою очередь, назвал закономерным процесс присоединения малых партий к большим. «Без объединения они не имели бы никаких шансов преодолеть 5% барьер. К тому же новую партию явно усиливает фигура яркого и перспективного Захара Прилепина. Однако он еще не до конца определился в своей идентичности: писатель он или политик?», – считает собеседник.

Эксперт отметил, что пока «из всех левых сил самой проработанной программой обладает только «Справедливая Россия», которая старается ответить на запрос социальной справедливости со стороны населения». «Насколько это объединение поможет партии – увидим», – заключил Бондаренко.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил об объединении с партиями «За правду» и «Патриоты России», которое состоится в ближайшее время.

«Дело в том, что после длительных переговоров, которые я вел с разными партиями на протяжении двух лет, принято решение о том, что в ближайшем будущем произойдет объединение трех политических партий. Все они имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей – это партия «Справедливая Россия», партия «Патриоты России» и партия Захара Прилепина «За правду», – передает РИА «Новости» слова Миронов журналистам.

Сергей Миронов также объявил название новой объединенной партии – «Справедливая РФ – за правду». При этом Миронов надеется сохранить пост председателя новой объединенной партии.