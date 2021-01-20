Партия «Справедливая РФ – за правду» захотела стать второй на выборах в Госдуму

20.01.2021, 14:44, Новости дня

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Партию, созданную послу объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России», удовлетворит только второе место на выборах в Государственную думу, сообщил секретарь ЦК партии «За правду» Николай Новичков.

«Для нас вопрос прохождения в Госдуму новой объединенной партии не стоит, мы считаем это само собой разумеющимся. Единственный вопрос, над которым мы будем работать, это место, которое мы займем на выборах. Нас удовлетворит только второе место, ради этого мы и объединяемся», – сказал Новичков РИА «Новости».

Он пояснил, что будет меняться программа, в объединенной партии «появятся новые лидеры, новые лица». «Ради этого все создается, чтобы дать бой остальным политическим силам, конкурентам и стать как минимум второй влиятельной силой в нашей стране», – подчеркнул Новичков.

По его словам, результат должен быть сопоставим с результатом партии, претендующей на первое место. «Однозначно, это не те результаты, которые были продемонстрированы оппозиционными партиями на выборах в ГД в 2016 году, то есть, это как минимум уже не интересно», – отметил секретарь ЦК партии.

«Выход новой влиятельной политической силы на политическую арену меняет политические конструкции и создает условия для более устойчивого поступательного развития нашей общей родины», – полагает он.

Ранее в среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам лидера справороссов Сергея Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая РФ – за правду». Кроме того, Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться.

Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика РФ давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться».