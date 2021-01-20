Скандалы: Неведомая разница

20.01.2021, 14:40, Разное

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Как российских потребителей вводят в заблуждение с понятиями «органический», «натуральный», «био» и «эко»

Большинство российских потребителей не видит разницы между понятиями «органический», «натуральный», «био», «эко», сообщают в Роскачестве. На сегодняшний день в России обязаны проходить сертификацию исключительно продукты с надписью «органик». Это значит, что любые другие товары, на упаковках которых говорится об их натуральности, могут и не соответствовать стандартам органической продукции. В ситуации разбирались «Известия».

Неведомая разница

Более 80% опрошенных россиян сообщили, что покупают органические продукты. При этом большинство из них не видит разницы между понятиями «органический», «натуральный», «био», «эко» и считают эти слова синонимами. Такие данные были опубликованы Роскачеством.

Центр изучения потребительского поведения Роскачества опросил тысячу россиян в возрасте от 18 лет, проживающих городах с населением от 100 тыс. человек из всех федеральных округов Российской Федерации. Выяснилось, что 66% опрошенных считают почти идентичными понятия «органический» и «натуральный», 54% не видят различия между словами «органический» и «эко», а 46% — приравнивают «органик» к «эко». Кроме того, 64% респондентов чаще всего покупают продукцию с обозначением «натуральный» и только 17% — с обозначением «органический».

По данным опроса, среди регулярно покупающих органику мужчины встречаются чаще женщин, а больше заинтересованы в таких продуктах люди в возрасте от 18 до 34 лет. Самый высокий процент жителей, постоянно покупающих органику, — в Сибири (30%), а самый низкий — в Центральном федеральном округе (22%).

Тонкости понятий

Любую маркировку, за исключением «органический», в России можно использовать без прохождения процедуры подтверждения соответствия, то есть без сертификации, подчеркнул в разговоре с «Известиями» председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. Таким образом, любой производитель может назвать себя «эко» или позиционировать свою продукцию как натуральную, при этом не обязан подтверждать обоснованность такого утверждения на упаковке.

— Понятие «органический» у нас утверждено в 280-ФЗ, который вступил в силу с 1 января прошлого года. Для того чтобы продукт имел маркировку «органический», произведенный на территории РФ, он должен соответствовать ГОСТу и быть сертифицирован. Такая продукция имеет утвержденный национальный знак в виде белого листа на зеленом фоне и надпись «Органик», но на самом деле таких продуктов очень немного. Кроме того, на российском рынке также есть импортированные органические продукты: как правило, они сертифицированы и маркированы также листком со звездами на зеленом фоне — это система стандартов ЕС.

Все, что относится к понятиям «эко» и «био», в России никак законодательно не оговорено, уточняет исполнительный директор Национального союза производителей и потребителей органической продукции Олег Мироненко. «Есть определенные вещи, скорее на понятийном уровне. К примеру, есть ГОСТ 2003 года, в котором написано, что молочные продукты, имеющие внутри себя живые бактерии, называют «био». К другим продуктам нет никакой привязки с точки зрения этого понятия», — поясняет он.

— В отношении понятия «эко» есть другие типы стандарта — они называются экологическими, и их основная задача заключается в том, чтобы определить, каким образом производство того или иного продукта влияет на окружающую среду. То есть к самому продукту это не имеет никакого отношения, а влияние на экологию оговорено в совершенно другой системе стандартов. Понятие «натуральный» вообще никак не оговорено законом, каждый под словом «натуральный» понимает то, что он хочет. И поэтому, когда выбиралось название для России, то выбрали «органический».

В целом же, по словам Мироненко, согласно ряду исследований, на сегодняшний день около 50% населения хотели бы покупать органические продукты. При этом в реальности их приобретают только 1% жителей страны.

Огромное множество понятий лишь запутывает потребителей, считает фермер Андрей Лысенков. «Если говорить про международное законодательство, то, например, в Европе термины «эко», «био» и «органик» были уравнены в отношении органической продукции. У нас, к сожалению, пока этого не делается по причине того, что на данный момент в этой сфере очень мало специалистов. Хотя, на мой взгляд, не может быть слегка экологичной продукции, то есть может быть только два типа: либо традиционная конвенциональная продукция, выращенная с использованием разрешенных законодательством пестицидов и антибиотиков, либо органическая продукция, которая произведена без всего этого», — сообщил он «Известиям».

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Сложности производства

Производство органической продукции в России — задача по-прежнему достаточно сложная, признали в беседе с «Известиями» представители отрасли. На первоначальном этапе это еще и затратно, так как производители этой категории продуктов не могут использовать химические средства защиты, синтетические минеральные удобрения, антибиотики в профилактических целях, то есть очень многие вещи ограничены, добавляет Сергей Коршунов.

В прошлом году некоторые российские регионы пошли навстречу производителям органической продукции и ввели норы, направленные на развитие отрасли. Так, в июле 2020 года в Воронежской области был принят закон «О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции». Планируется, что область будет не только частично покрывать затраты производителей на приобретение препаратов, разрешенных в органическом сельском хозяйстве, но и будет полностью возмещать затраты на сертификацию органического производства.

В ноябре такого рода поддержка была инициирована и депутатами законодательного собрания Краснодарского края, а в декабре — в Башкирии. Производители республики смогут рассчитывать на финансовые меры государственной поддержки, средства на эти цели уже предусмотрены в бюджете региона на 2021 год.

Однако, сетует Олег Мироненко, на федеральном уровне для производителей органической продукции пока нет ни одной программы господдержки: «Соответственно, если в индустриальном сельском хозяйстве ты покупаешь минеральное удобрение и получаешь на него достаточно солидную дотацию, то при покупке биоудобрения ты не получаешь ничего. Есть очень много вопросов, связанных с тем, что в органике есть сертификация, а в индустриальном сельском хозяйстве такого понятия нет совсем. То есть существует ряд затрат, которые несут производители, которые во всем мире частично берет на себя государство, а у нас, к сожалению, по этому поводу нет ничего. Поэтому практически все инвестиции, которые мы видим сегодня в органическом сельском хозяйстве, являются частными. Часто случается такое, что первые затраты пугают людей, решивших заняться такого рода хозяйством, потому что они действительно большие: надо перестроить технику и прочее.

Первое место по количеству производителей органической продукции на сегодняшний день занимают производители овощей и фруктов. А вот по объему производимой продукции совсем другая ситуация, рассказывает Мироненко: «Дело в том, что овощами занимаются небольшие предприятия, поэтому у них не бывает больших объемов, а вот молочной и мясной продукцией занимаются более крупные производители, которые имеют больше земли и большие обороты. Поэтому по объему продаж по органике на первом месте находится молочная продукция, затем мясная, на третьем — крупяные культуры».

Однако, уверен Лысенков, производителям действительно стоит делать свою продукцию органической. «Конечно, это непросто, потому что нужно думать и над рецептурой, как сделать продукт органическим, чтобы он был без усилителей вкуса еще и вкусным, — говорит фермер. — Но тем не менее потребитель готов платить за повышенное качество. Самое главное, что у покупателя должна быть уверенность, что его не обманывают».

Марта Литвинова