Скандалы: Заграница нам не поможет…

20.01.2021, 14:40, Разное

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Как из узбекского Ил-114 делали российский Ил-114-300

Во вторник, 19 января, в рамках программы летных испытаний состоялся очередной полет регионального турбовинтового пассажирского Ил-114-300. Об этом сообщает департамент корпоративных коммуникаций ПАО «ОАК». Разработчик самолета — Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина (головное предприятие Дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе Госкорпорации Ростех).

По словам индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова, турбовинтовой самолет Ил-114-300 — крайне востребованная в условиях нашей страны машина: комфортная, надежная и способная садиться даже на малоподготовленные аэродромы. Она может стать основной для развития межрегиональных перевозок. «Наша задача — вывести ее на рынок в максимально оперативные сроки», — говорит Сердюков.

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Первый полет самолета состоялся в декабре прошлого года, а сегодня это был второй полет Ил-114-300. Проверялась устойчивость и управляемость воздушного судна, работоспособность систем и оборудования, в частности, силовой установки, цифрового пилотажно-навигационного комплекса, системы радиосвязи и так далее. Все системы отработали нормально.

Самолет пилотировал экипаж под руководством шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова. В его составе были также летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортовой инженер-испытатель 1-го класса Олег Грязев. Полет продолжался 2 часа 47 минут, проходил на высотах до 2000 метров и скоростях до 290 км/час. По докладу экипажа, системы и оборудование работали штатно, полетное задание выполнено полностью.

«Мы будем наращивать интенсивность полётов для того, чтобы обеспечить заданную динамичность и сроки программы летных и сертификационных испытаний. Надеемся, что за счет своей неприхотливости и удобства в обслуживании, самолет будет востребован, в том числе, в регионах со сложным климатом. Завершение сертификации и начало серийных поставок планируется в 2022 году», — рассказал главный конструктор ПАО «Ил» Сергей Ганин.

Новый самолет — полностью отечественный, разработанный инженерами и конструкторами ПАО «Ил». Он сможет брать на борт до 68 пассажиров и ориентирован, прежде всего, на внутренний рынок. В том числе, в районах Дальнего Востока и Сибири. Турбовинтовой Ил-114-300, оснащенный современными оборудованием и системами, позволит заменить в парках региональных авиакомпаний устаревшие самолеты марки «Ан» и «иномарки» подобного класса.

Наталия Ячменникова

Оригинал материала: «Российская газета»

«Наша Версия», 29.12.20, «Российско-узбекский триумф»

В авиационной отрасли у России успехов не густо, поэтому информация о полётах МС-21 и Ил-114-300 была активно растиражирована «Ростехом» по всем информационным каналам и не осталась незамеченной Владимиром Путиным. На своей ежегодной пресс-конференции президент страны отметил: «Вы наверное обратили внимание, вот позавчера МС-21 с нашими двигателями, отечественными ПД-14, подняты в воздух. Это практически уже серийный образец, почти…. И вчера подняли еще Ил-114, новая, новая совершенно машина, практически новой модификации. Тоже большое событие. Поздравляю», – приводит слова Владимира Путина издание РИА «Новости».

Из истории «новинок»

Конечно, за время своего существования «Ростех» научился делать эффектные киноролики «новинок» для своих презентаций. Таких эффектных роликов много, но в небе России почему-то преобладают иномарки, а кое-где на региональных линиях ещё летает старая советская техника, и это очень хорошо знают обыватели. Да и президент, судя по своей фразе «…практически серийный образец, почти…» явно осторожничает. Ведь срыв сроков запуска в эксплуатацию российских авиационных «новинок» – это кажется обычным делом, не говоря уже о сертификации и запуске серийного производства. А как иначе? Ведь ни Минпромторг, ни «Ростех», ни Росавиация никогда не понесли ответственности за систематический срыв сроков работ по созданию российских гражданских лайнеров.

Так и в этом случае, – ролик сделан. Для Владимира Путина в аккурат к пресс-конференции создали информационный повод. Ну а что дальше?!

Что касается МС-21, то президент страны с оценкой запуска в серию этого самолёта осторожничает не зря. Ведь отечественные двигатели ПД-14 подвесили на планер, который был изготовлен с применением западных композиционных материалов. Проблемы этого самолёта были ранее подробно представлены нами в статье «Вторая попытка реабилитации российского авиапрома. МС-21». Основная из них – замена поставщика композитных материалов для изготовления крыла. При этом, надо понимать, что отечественная «бюджетная» технология, впервые применённая в авиации, требует проведения тщательных испытаний. Зачесть сертификационные испытания с крылом из западных композитов, с точки зрения авиационной безопасности, невозможно. Так, что установка новых двигателей, на планер, изготовленный и сертифицированный, с учётом иного компонентного производственного цикла, ничего не решает с точки зрения готового изделия.

Точно такая же история, ну или почти точно такая же, с «новейшим» региональным самолётом Ил-114-300. На ней мы остановимся подробнее.

Заграница нам не поможет…

Следуя курсу своего предшественника Виктора Христенко, Денис Мантуров в 2012-2013 годах всерьёз рассматривал возможность организации в России сборочного производства иномарок. Отраслевое информационное агентство «АвиаПорт» приводит слова министра: «Начиная со следующего года (2014-го), «Ростехнологии» будут организовывать производство и сборку самолетов до 82 мест. Прорабатываются варианты как с «Бомбардье» (Bombardier), так и с «Эрбас» (Airbus). В частности, с «Бомбардье» — это самолеты Q400 и Q300».

Оценивая потребность России в самолётах региональной авиации более чем в 2000 экземпляров, ранее при непосредственном участии Дениса Мантурова в Канаде был подписан контракт с упомянутой компанией Бомбардье о приобретении 32 самолётов CSeries300 на сумму 2,56 млрд. долларов США, – об этом сообщил «Aviation EXplorer».

Таким образом, на рубеже 2012-2013 годов Минпромторг и лично министр Мантуров, судя по всему, не видели перспектив в развитии отечественных разработок в секторе региональной авиации. Ставка делалась на международную кооперацию, а точнее – банальную отвёрточную сборку. Официальный рупор власти – «Российская газета», в то время утверждала, что в результате этой сделки «новые российские самолеты получат доступ к канадским техцентрам» – более бредовое обоснование заявленной схемы представить себе сложно.

Тем не менее, как сообщало отраслевое агентство «АвиаПорт», «Ростех» планировал к 2015 году массово запустить финальную сборку самолётов Bombardier-Q400 в России. Планы были настолько серьёзными, что глава Росавиации Александр Нерадько озаботился даже созданием учебно-тренировочного центра, ведь по планам Минпромторга и Ростеха к 2030 году в России должно было бы эксплуатироваться 250-270 канадских воздушных судов.

«Крымнаш!» в полной мере показал, что промышленные тылы Российской Федерации оказались не готовы к смелым решениям Владимира Путина, нацеленным на восстановление исторической справедливости.

Предвидя вопрос въедливого читателя: почему так получилось, что российский промышленный министр Денис Мантуров и главный «ростехнолог» Сергей Чемезов лоббировали интересы канадского производителя? Ответим очень просто – как нам кажется, это связано с тем, что при подобных сделках можно «качественно» выводить капитал за пределы России. Подтверждением этому тезису может служить международное расследование в отношении французского производителя Airbus, которого оштрафовали на 3,6 млрд евро за подкуп в России и других странах. С этой темой подробно разбиралось агентство деловой информации РБК. Схему, угробившую производство российских дальне- и ближнемагистральных самолётов, готовили к реализации и на региональном уровне.

В том же 2013 году Airbus и «Ростех» на территории свободной экономической зоны Ульяновска всерьез планировали организацию окончательной сборки регионального самолета ATR-72 – видимо, доказанная в судах США, Франции и Великобритании способность этой компании выплачивать откаты, тоже учитывалась при выборе партнёра. Про самолет Ил-114, в ту пору, никто и не вспоминал.

Возможно, именно в подобных «промышленных схематозах», проявились бизнес-качества торгово-промышленного министра, позволившие ему в дальнейшем передать нажитое непосильным трудом «семейное достояние» под управление Сбера.

Но, грянул гром – случился «Крымнаш!», который в полной мере показал, что промышленные тылы Российской Федерации оказались не готовы к смелым решениям Владимира Путина, нацеленным на восстановление исторической справедливости.

Все надежды доморощенных горе-управленцев на заграницу мгновенно растаяли как дым. В этой ситуации надо было искать какой-то выход…

Я его слепила из того, что было

В октябре 2014 года, информационный ресурс «Авиатранспортное обозрение» сообщил, что канадский производитель официально заморозил проект по сборке своих самолётов в России. Это решение не явилось неожиданностью. Ещё в начале 2014 года Дмитрий Рогозин, находящийся тогда в статусе курирующего промышленность вице-премьера, предвосхищая решение канадцев, заявил, что самолёты надо делать самим.

Оно, конечно, так, но вопрос должен был быть сформулирован в следующей редакции – а способна ли Россия, в условиях нынешнего промышленного развала самостоятельно создавать гражданскую авиационную технику?! Прошедшие шесть лет в условиях санкций показали, что однозначный положительный ответ на этот вопрос дать сложно. Мы попробуем это доказать, частично развеяв «триумф» и оптимизм около-промышленных «сказочников».

Способна ли Россия, в условиях нынешнего промышленного развала самостоятельно создавать гражданскую авиационную технику?

Итак, описанные выше события привели к тому, что необходимо было искать внутренние пути для ликвидации нарастающего провала в региональной авиации.

Справедливости ради, необходимо отметить, что пока «государственные мужи» — Мантуров с Чемезовым решали вопросы по поддержке занятости на зарубежных предприятиях Bombardier и Airbus, самарский «Авиакор» в начале 2000-х вплотную занялся решением вопроса замены устаревающего парка воздушных судов региональной авиации. На этом заводе запустили производство регионального самолёта Ан-140, который должен был заменить вырабатывающие ресурс советские Ан-24/26. В конце 2006 года «…самарский авиационный завод «Авиакор» отправил в АНТК им. Антонова (Киев, Украина) планер самолета Ан-140 для проведения статических ресурсных испытаний» – сообщал «АвиаПорт». А уже в 2009 году был подписан контракт с МО РФ на поставку самолётов этого типа. Пока «Ростех» с Минпромторгом «разводили» иностранцев, самарский завод нарабатывал опыт производства региональных самолётов. Поэтому, когда «Крымнаш!» ударил по авиации, в том числе и по кооперации «Авиакора» с Украиной, именно на этом заводе задумались о выпуске российского регионального самолёта на базе Ил-114. В начале 2015 года, на совещании у вице-премьера Дмитрия Рогозина был рассмотрен бизнес-план организации серийного производства самолёта Ил-114, который через Минтранс был направлен для рассмотрения в Росавиацию.

В рамках реализации этого плана предполагалось создать в России широкую производственную кооперацию по организации серийного производства самолёта Ил-114-300 в составе (мы приводим кооперацию в части построения фюзеляжа):

— ЗАО «Авиакор-авиационный завод» (Самара) – головной серийный завод;

— ЗАО «Авиастар-СП» (Ульяновск) – производство панелей фюзеляжа, механизация фюзеляжа;

— ОАО «КАЗ им. С. П. Горбунова» (Казань) – крыло, оперение (без рулей);

— ОАО «ВАСО» (Воронеж) – створки опор шасси, мотогондолы, зализ крыло-фюзеляж;

— ЗАО «АэроКомпозит» (Москва) – рули направления и высоты, механизация крыла из ПКИ.

Письмом исх. № 4.03-139 от 13.02.2015 Росавиация разослала бизнес-план для ознакомления заинтересованным сторонам. Однако, судя по тому, что было с помпой представлено общественности, никакой производственной кооперации за пять прошедших лет так и не было создано. «АвиаПорт» утверждает, что «первый опытный самолёт в модификации Ил-114-300 создаётся на базе самолёта № 01-08 (восьмая машина первой серии), который находится в собственности разработчика. Первоначально машина была построена в 1994 году Ташкентским авиационным производственным объединением им. Чкалова (ГАО «ТАПОиЧ») в техническом лице Ил-114, получив номер RA-91002 участвовала в программе испытаний, а затем в серии демонстрационных полётов. Самолёт № 01-08 ранее долго стоял на стоянке, его расконсервировали, помыли и тщательно осмотрели. Планер находится в хорошем состоянии, нигде нет каких-либо следов коррозии».

Таким образом, 16 декабря 2020 года общественности представили старый планер, произведённый в далёком уже 1994 году на узбекском предприятии. В 2020 году на него подвесили новые двигатели и прочее оборудование. На кадрах, представленных ОРТ, виден бортовой номер «новинки» – 54114. Пользуясь нехитрыми изысканиями в интернете, обнаруживаем, что стране был показан самолёт зав. № 1033830030, ранее имевший борт. № RA-91002, построенный в 1994 году. Первый полёт «новинки» состоялся 30.01.1994 года. Ну что ж, как говорится, «новое – хорошо забытое старое».

А что же с планами по широкой кооперации? Они так и остались нереализованными? Почему за пять лет в России не смогли создать новый планер? Какой смысл было устанавливать новые двигатели и бортовое оборудование на старый планер, выпуск которого нужно заново перезапускать в России, а значит проходить заново полный цикл сертификационных испытаний?

Отвод глаз на государственном уровне

В информационном материале ОРТ, посвящённом полёту Ил-114-300, на фоне «новинки» торжественно явили себя общественности целых три государственных «столпа» – Сергей Чемезов, Юрий Борисов и Денис Мантуров. Приобщив себя к данному событию, они рассказали, что скоро появится долгожданный региональный самолёт, который сможет садиться на малоподготовленные и даже грунтовые взлётно-посадочные полосы (ВВП). Однако, возникает ряд вопросов, как по срокам производства этого самолёта, так и по его возможности эксплуатации в условиях малоподготовленных и грунтовых ВВП. Необходимо особо отметить, что донор этого экземпляра самолета Ил-114-300, российско-узбекский Ил-114 за двадцать лет существования так и не доказал возможность работы с грунтовых ВПП, об этом четко указано в сертификатах типа самолетов Ил-114 и Ил-114-100. Кроме того, ограниченная эксплуатация построенных ГАО «ТАПОиЧ» самолетов Ил-114 исключительно в тепличных условиях Узбекистана может объясняться ограничением наружного воздуха у земли для этого самолета – минус 30˚C.

Также для Ил-114-100, например, запрещается эксплуатация самолета при наличии на ВПП воды, нерасчищенного слоя мокрого снега, слякоти толщиной свыше 5 мм, а взлет и полеты в условиях фактического или прогнозируемого сильного обледенения запрещены!

Иными словами – самолет Ил-114 не предназначен для суровых зимних условий – привет российским северным регионам!

Информации о сертификации для нужд гражданской авиации, установленных на самолет Ил-114-300 двигателей ТВ7-117СТ-01 и воздушных винтов АВ-112-114 обнаружить не удалось. С большой долей вероятности можно предположить, что это также опытные образцы, с непонятными ресурсами, надежностью и прочими эксплуатационными «прелестями», присущими отечественной авиационной технике современной разработки и этим образцам предстоит еще долгая дорога в жизнь.

На сайте разработчика воздушного винта АВ-112-114 информации о данной модели нет, но сообщается, что он является гражданской модификацией воздушного винта АВ-112, предназначенного для военно-транспортного самолета Ил-112. При этом, как следует из представленной разработчиком спецификации, диаметр воздушного винта АВ-112-114 на 300 мм больше диаметра воздушного винта СВ-34 существующих самолетов Ил-114, что очевидно потребует переделки конструкции крыла.

То, что было показано, это в лучшем случае – перемещение в воздушном пространстве новых опытных двигателей ТВ7-117СТ-01 на демонстраторе узбекского производства.

Влияние таких изменений на аэродинамику будущего самолета Ил-114-300 – «вещь в себе». Напомним, что при разработке самолета Ил-114 мощь Ильюшинского КБ дала осечку, поскольку «проектировали механизацию так, чтобы предельный угол отклонения задней кромки крыла в корневой части составлял 40 градусов. Однако в ходе летных испытаний выяснилось, что в такой конфигурации появляется некоторая поперечная неустойчивость. Пришлось ввести «временное ограничение» на выпуск закрылков лишь до 20 градусов» – как утверждалось в аналитическом обзоре этого самолёта, представленном «Aviation EXplorer». И сколько еще таких скелетов в шкафу обнаружится у старой конструкции самолета?!

Принимая во внимание вышеизложенные факты, трудно поверить обещаниям «триумфальной троицы». Уж больно далека дорога к финалу. Действительно, как было установлено, презентационный Ил-114-300 – это самолёт, сделанный на базе старого планера, произведённого в 1994 году в Узбекистане. Следовательно, на сегодняшний момент (по состоянию на конец 2020 года) никакого полноценного (серийного) производства самолёта Ил-114-300 в России не существует.

На кадрах, представленных ОРТ, виден бортовой номер «новинки» – 54114. Пользуясь нехитрыми изысканиями в интернете, обнаруживаем, что стране был показан самолёт зав. № 1033830030, ранее имевший борт. № RA-91002, построенный в 1994 году. Первый полёт «новинки» состоялся 30.01.1994 года. То есть, 16 декабря 2020 года, общественности представили старый планер, произведённый в 1994 году на узбекском предприятии.

То, что было показано, это в лучшем случае – перемещение в воздушном пространстве опытных двигателей ТВ7-117СТ-01, смонтированных на демонстраторе узбекского производства. Назвать «это» новейшим российским региональным самолётом, язык не поворачивается.

ТАСС сообщает, что «…получение воздушным судном сертификата типа ожидается в 2022 году». Но если установка более мощных двигателей и больших по диаметру воздушных винтов потребует переделки конструкции крыла, как можно зачесть результаты ресурсных испытаний прародителя – узбекского Ил-114? Кроме того, нужно подтвердить стабильность технологических процессов при производстве самолетов Ил-114-300 на российских заводах, а это также вопрос времени.

Иными словами, сертификат в 2022 году, вероятно, возможен только в том случае, если его «нарисует» наш отечественный сертификатор, как это было с вертолетом Ми-38. Но полетит ли тогда самолет? Или опять мы тянем время, в ожидании ATR/Bombardier, в надежде, что все уляжется с санкциями?

Известная шутка двигателистов в отношении самолетчиков гласит: «Если мы поставим двигатель на забор, то и забор полетит!» Похоже, что именно такой «летающий забор» лицезрела вся страна 16 декабря 2020 года. Когда «забор» станет самолётом, пока понять сложно.

А если до финала далеко, то зачем с такой помпой, на всю страну показали общественности летающие опытные двигатели отечественного производства (населению нужен новый региональный самолёт, а не двигатели в отдельности)?

Неужели для того, чтобы в очередной раз показать Владимиру Путину, что Сергей Чемезов, Юрий Борисов и Денис Мантуров «молодцы»?!

Сергей Кокорин