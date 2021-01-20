Ким Кардашьян расскажет все о своем разводе с Канье Уэстом в новых выпусках реалити-шоу

20.01.2021, 14:38, Разное

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Уходить надо не только красиво, но и эффектно. В этом году закрывается одно из самых популярных реалити-шоу всех времен и народов “Семейство Кардашьян”, благодаря которому его героини прославились на весь мир. 14 лет, 20 сезонов, сотни эпизодов – в финале проекта сестры Кардашьян-Дженнер приготовили для поклонников кое-что особенное.

Как стало известно изданию Page Six, в последних эпизодах речь пойдет о самом обсуждаемом событии зимних праздников – намечающемся разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста. Инсайдеры сообщают, что семья Кардашьян планирует громкий финал:

Уже сняты эпизоды, в которых мы увидим, как Ким рассуждает на тему своего бракоразводного процесса. Все, кто был занят в съемках, подписали соглашение о конфиденциальности, которое действует до тех пор, пока не выйдут эти серии, премьера запланирована на этот год.

Ким и Кортни на съемках шоу “Семейство Кардашьян”

Поэтому не удивительно, что до сих пор нет информации о расставании звездной пары из первых уст: никаких спойлеров, смотрите шоу! Известно лишь, что рождественские праздники супруги провели порознь – Ким с детьми, сестрами и мамой в Лос-Анджелесе, а Канье – на ранчо в Вайоминге. Кроме того, Кардашьян уже наняла одного из лучших в Голливуде адвокатов – Лору Вассер, разводившую в свое время Брэда Питта с Анджелиной Джоли, Хайди Клум, Райана Рейнольдса, Джонни Деппа, Бритни Спирс и других звезд. По данным анонимных источников, после развода Канье планирует перебраться в Лондон и развивать свой проект Sunday Service Choir в Европе, а Ким, которая собирается продать их дом в Лос-Анджелесе, хочет углубиться в юриспруденцию.

В общем, судя по тому, что вскоре после закрытия проекта “Семейство Кардашьян” сестры Кардашьян-Дженнер планируют запустить новое реалити-шоу, которое они будут снимать в сотрудничестве с сервисом подписки Hulu, мы обязательно увидим, как будут дальше развиваться события и чем закончится развод Ким и Канье.