Диджитализация сферы фармаконадзора позволит производителям обеспечить максимальную безопасность препаратов – эксперт

20.01.2021, 14:26, Новости дня

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Гармонизация законодательства Украины в сфере фармаконадзора с положениями законодательства ЕС позволит украинским фармкомпаниям улучшить качество и повысить безопасность лекарств. Об этом в интервью бизнес-порталу Pharma.net.ua заявил руководитель департамента по регуляторным вопросам фармацевтической компании “Дарница” Александр Торгун.

Он напомнил, что в конце декабря 2020 года был начат процесс совершенствования законодательства Украины в сфере фармаконадзора. Участниками стали как уполномоченный орган ГП “Государственный экспертный центр МЗ Украины”, так и представители бизнеса – Европейская бизнес-ассоциация, Ассоциация представителей международных фармпроизводителей Украины, Американская торговая палата в Украине, Ассоциация “Производители лекарств Украины”, ОО “Ассоциация индийских фармацевтических производителей” (ИРМА), ГС “Ассоциация производителей инновационных лекарств”.

Этот процесс, по словам Торгуна, направлен на гармонизацию законодательства Украины с положениями законодательства ЕС. Он добавил, что среди других вопросов обсуждаются вопросы диджитализации национальной системы фармаконадзора, обмена данными на государственном уровне и между регуляторным органом и производителями лекарственных средств. Это является ключевым аспектом контроля за безопасностью лекарственных средств.

“Дарница” стремится достичь более гибкой и современной модели ведения бизнеса с фокусом на пациента. Двигаясь в этом направлении, мы используем передовые решения для повышения прозрачности процесса мониторинга применения препаратов и безопасности лечения в целом. Основные задачи IT-продукта для осуществления фармаконадзора: возможность оцифровать данные о побочных реакциях, иметь постоянный и бесперебойный доступ данным и возможность обмениваться ими с ГП “Государственный экспертный центр МЗ Украины” в электронном формате, который принят во всем мире. Кроме того, диджитализация процессов фармаконадзора помогает сконцентрироваться на двух важных составляющих: patients affairs и patient care. То есть любое обращение пациента или врача будет проработано и обязательно будет оказана всесторонняя помощь”, – отметил Торгун.

Он отметил, что сейчас в мире активно обсуждают новые возможности сбора данных для фармаконадзора и уже существуют различные проекты, которые в ближайшем будущем могут стать привычной нормой и в Украине.

“Например, сбор данных о побочных реакциях и нежелательных явлениях через соцсети, Facebook и Twitter, в частности. Подобные подходы значительно упростят сбор информации и подачу заявлений, увеличив роль пациента в фармаконадзоре. Поскольку “Дарница” ориентирована на пациента, мы постоянно изучаем передовой опыт и новые идеи. Цифровая трансформация фармаконадзора означает, что мы продолжим совершенствоваться, чтобы обеспечить максимальный уровень качества и безопасности наших лекарств”, – объяснил Александр Торгун.

“Дарница” основана в 1930 году, портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары “Дарницы” – семья Загорий, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 30%.

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