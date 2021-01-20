 

Украина объявила в розыск директора предприятия, который продавал авиационное топливо военным РФ в Крыму

20.01.2021, 14:26, Новости дня
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Директора предприятия, который поставлял авиационное топливо для воздушных судов в аэропорту “Симферополь”, объявили в розыск по подозрению в государственной измене. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины 19 января. 

По данным следствия, мужчина с 2015 года заключил контракты с правоохранительными органами и военными подразделениями государства-оккупанта на хранение и транспортировку авиационного топлива, а также  заправку воздушных судов на территории аэропорта.

“Это обеспечило возможность их [самолетов] эксплуатации, осуществлению незаконных полетов над временно оккупированной территорией полуострова и военного присутствия вооруженных сил РФ в Крыму”, – заявили в Офисе генпрокурора.

Обвиняемый содействовал подрывной деятельности России против Украины путем использования воздушного пространства над Крымом, а также пассажирским и грузовым авиационным сообщениям Симферополя с аэропортами на территории России.

“Действия подозреваемого способствуют милитаризации Крыма, представляют опасность не только для полуострова и его жителей, но и для Черноморского региона и за его пределами”, – подчеркнули в ведомстве.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

30 апреля 2014 года пункт пропуска через государственную границу и пункт контроля в симферопольском аэропорту были закрыты властями Украины. Тем не менее российские авиакомпании продолжают совершать полеты в город.

С 2014 года Государственная авиационная служба Украины начала штрафовать российские авиакомпании за полеты в Крым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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